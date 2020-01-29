公安部：擅自斷路設關 屬違法行為

內媒：防疫不能踰越文明法律

據公安部消息，該部昨召開應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組第一次會議暨全國公安機關視頻會議，部長趙克志在會上要求，要全力配合有關部門做好防疫工作，堅決防止疫情擴散蔓延。當中他提到，對未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為，要立即報告黨委、政府，依法處置，維護正常交通秩序。

疫情爆發以來，多地為了防疫展開對從武漢返鄉人員的封鎖，其中與湖北接壤的河南省的「防人」措施獲大量網民稱讚並轉發相關貼文，還要其他省區學習河南做法。網上圖片顯示，當地除了在交通站點派駐檢疫人員，公共空間消毒，派宣傳單等基本做法外，有武漢返鄉人員的家門被貼標語或拉橫幅，禁止村民與其來往；有地區鼓勵舉報武漢返鄉人員；另有多村自設路障，或調用挖土機斷路、堆土封路，防止湖北車牌車輛入境。有網民早前表示對河南做法感到欣慰，作為人口大省卻有效控制疫情擴散。而近日河南確診新冠肺炎病例較早前大幅增加，截至28日晚9時，累計確診168宗。

《新京報》27日評論稱，在目前防疫的嚴峻形勢下，「硬核」防疫確有必要，但也要注意防之有「度」，不能踰越文明和法律的尺度。評論指出，有些封路阻攔行為引發了村民之間的肢體衝突與暴力，顯然過度。

（武漢肺炎）