疫情嚴峻 多省圍堵驅趕武漢人 武漢網民投訴上海人拒同機 央視籲勿歧視

隨着肺炎疫情擴散，內地31個省區早前啟動重大突發公共衛生事件一級響應，升級防疫措施，包括開始排查本地有武漢旅居、接觸史人員。河北石家莊市正定縣、井陘礦區、鹿泉區近日均發布通告，將獎勵舉報來往武漢人員，以防範信息漏統漏登。正定、鹿泉對舉報落實的，獎勵第一舉報人1000元（人民幣，下同），井陘礦區獎勵2000元。

武漢網民：這還是同胞嗎？

在疫情集中爆發的農曆新年假期前已離境度假的武漢人，也不能避免被歧視。一網民27日在微博發帖控訴，自己等16名武漢人原應搭乘某南航航班從東京飛上海，有上海旅客在登機前跟機場方反映不願意與其同機，質問「這還是同胞嗎！？」同機一上海旅客後回應稱，16名武漢人中有兩人發燒，自己與眾上海人拒絕同機的堅持是為守護上海。澎湃新聞報道，有武漢籍導遊在帶隊遊覽新加坡後輾轉抵達杭州，多家酒店拒其入住，一酒店甚至直接報警，當地警方趕到對導遊進行體檢及隔離。不過亦有多地開始採取對湖北人統一安置的措施，截至目前，雲南各市州、廣東湛江、上海、海南海口等地對來自湖北的旅客安排了定點酒店住宿。

武漢返鄉名單被隨意泄露

《新京報》等多家內媒報道，包括身在廣東、貴州、福建、江蘇等地武漢返鄉人員，發現個人信息被泄露，精確到姓名、家庭住址、戶籍地址、手機號、身分證號、車牌號甚至車票航班信息等，涉及至少千人。這些信息在微信群流傳，有人是經過熟悉的親友轉發給自己，另有很多人在遭到陌生人電話或微信添加好友等方式騷擾、謾罵，被叫「滾回武漢」等之後，才得知信息泄露一事，多地信息遭泄露者已報案。

有遭泄露的武漢返鄉人員名單甚至被誤認為「確診名單」。一名於武漢求學的湖南大學生表示，自從知道自己的信息遭泄露流傳，即使自己不再出門及會勸阻他人拜訪，仍「感覺自己像一個通緝犯、瘟神，大家拿著這份名單躲着我們」，非常難過和委屈。

評論：戰疫情不是變無情

央視新聞發表評論，指出「鄂人≠惡人」（「鄂」為湖北簡稱），呼籲「戰疫情而不是變無情」，「地域性重視而不能地域性歧視」。《南方都市報》評論文章表示，民眾對於病毒傳播和高風險人群的擔憂可以理解，但現實中確實也出現「擴大化」「污名化」的情况；公民的隱私權、平等權和人格尊嚴，即使在特殊情况下也不能被縮減，呼籲要「隔離病毒，而不是隔離同胞」。

武漢市委書記馬國強在昨晚記者會上表示注意到上述情况，但相信歧視是「極個別的」，「絕大多數的人，絕大多數地方是會善待湖北人，因為大家都有可能碰到類似的事情」，作為湖北人也要理解。

明報記者

（武漢肺炎）

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