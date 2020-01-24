500萬人離武漢 衛健委稱有監控

逾4000武漢遊客仍在境外

武漢市長周先旺在26日晚間的新聞發布會上說，因為農曆新年和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢。這一消息引起社會各界強烈關注。國家衛健委稱，這些人均受到監控。《第一財經》引述大數據資料顯示，1月10日至1月22日春運期間，每日從武漢出發的人群中，有6至7成前往湖北省內其他城市，其次是河南、湖南、安徽、重慶和江西。

武漢市文化和旅遊局昨日發布〈致兄弟城市旅遊行業同仁的一封信〉顯示，目前尚有4096名武漢遊客仍在境外，根據行程計劃於近幾日返程。

工信部：大數據演算法防疫

新華社昨報道，工信部已召開疫情防控大資料支撐服務工作調度會。工信部副部長陳肇雄在會上表示，疫情防控工作已進入關鍵時期，內防擴散、外防輸出任務嚴峻。運用大資料分析，支撐服務疫情態勢研判、疫情防控部署以及對流動人員的疫情監測、精準施策，十分重要。

報道稱，各通信、科技企業正行動起來，利用信息技術服務疫情防控。各運營商均已組建大數據團隊，利用演算法模型提供資料分析和包括百度地圖、美團、大眾點評等應用，全方位支撐疫情防控工作。此前，各地地方政府已利用手機信號監控等方式，監控轄區內的湖北省及武漢市的手機號段。

（武漢肺炎）