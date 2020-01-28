武漢市長認遲報疫情 願「革職謝天下」

稱遲報因《防治法》 需獲授權

武漢肺炎疫情導致全國擴散並造成恐慌情緒。昨日，武漢市長周先旺接受央視專訪，說明了有關問題。對於前期的信息披露，周先旺承認，「有披露不及時的一面，也有利用有效信息來完善工作不到位的地方。」他說，「對於披露不及時，希望大家理解，它是傳染病，傳染病有《傳染病防治法》，要依法披露，作為地方政府，我獲得信息之後，需要獲得授權之後才能披露，這一點在當時不被理解。」周說，1月20日國務院召開常務會議，確定了新型冠狀病毒肺炎病作為乙類傳染病，並作甲類傳染病管理，而且要求屬地負責，「從這之後，我們認為我們的工作就主動多了，在很多方面一些強硬的措施上，不是慢半拍，可以說是硬了一拍」。

封千萬人城前所未見 恐留罵名

周先旺表示，一個超千萬人口的城市，採取封城，在人類史上從來沒有過；「我們把門關了，有可能把疾病關在城內，在歷史上我們都會留下罵名。但只要是有利於疾病的控制、有利於人民生命安全，馬國強（武漢市委書記）同志和我，承擔什麼責任都可以，因為關門，最後說要問責，說人民群眾有意見，我們願意革職以謝天下」。

因疫情報送及防治不及時等問題，近日已有多地多名黨政幹部被問責處理。《岳陽日報》官方微信公眾號稱，湖南省岳陽市南湖新區衛健局局長唐虎被停職，接受相關部門調查，成為新型冠狀病毒肺炎爆發以來，首例引起關注的被問責地方官員。此外，依據官方公開消息，濟南萊蕪區市場監管局局長姚眾經因疫情防控履職不到位被通報批評，河南省濮陽市白堽鄉劉莊村黨支部書記劉付貴因防疫責任意識不強被免去村黨支部書記職務，浙江溫嶺沙岙村黨支部書記張夏友因故意隱瞞兒子等人從武漢疫情爆發地返鄉，被免去村黨支部書記職務。

（武漢肺炎）