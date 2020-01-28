答總理「沒困難」 工人背後求助大眾

求捐口罩防護服 網民質疑政府癱瘓

據湖北人民廣播電台消息，中建三局三公司搶建武漢火神山項目部日前發出緊急求助，列出急需的物資，包括N95口罩1萬個，雨衣、雨鞋2000套，醫用手套3000副，護目鏡1000個，醫用酒精100瓶，防護服3000件，衝鋒衣500件等。該消息後被官媒《環球時報》微博帳號轉發，引發網民質疑「上頭（湖北政府）完全癱瘓了嗎」，稱尚有多間醫院缺物資，沒人負責系統協調與後勤保障。

中新社報道，國家發展改革委昨宣布，按照中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組部署，緊急下達中央預算內投資3億元人民幣，專項補助為集中收治武漢肺炎患者的火神山醫院和雷神山醫院項目建設，重點用於購買重要醫療設備。

醫院稱護目鏡不足 李：今晚送兩萬個

因疫情持續，武漢及周邊多市多間醫院防護物資消耗巨大，早前已向公眾徵集捐贈物資。李克強在視察專門收治肺炎病患的定點醫院武漢金銀潭醫院時問及物資問題，有醫務人員提出護目鏡不足。李克強回應，「今天晚上，一定把兩萬個醫學護目鏡運到你們這兒！」據《新京報》最新消息，武漢天河機場昨天上午有來自北京、深圳、杭州等地的百餘噸救援物資進港，其中3批全貨機醫療物資，包括一次性醫用帽、醫用防護衣、醫用口罩等急需用品共計80餘噸。

（武漢肺炎）