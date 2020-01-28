受習委託 李克強考察武漢前線 慰問醫護視察火神山 籲和時間賽跑

【明報專訊】武漢新型冠狀病毒肺炎出現一個多月，國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強昨日親抵抗疫一線武漢考察抗疫工作，先後慰問醫護人員，視察火神山醫院項目，以及走訪超市。在抗疫一線金銀潭醫院，他叮囑醫護人員在全力救治同時，保護好自己。對火神山醫院施工現場的工人，他鼓勵要和時間賽跑，盡快建好醫院。國家主席習近平亦再對防疫工作作出指示，要求各級黨委緊緊依靠人民群眾，堅決打贏疫情防控阻擊戰。
明報記者
習近平昨對防疫工作作出指示強調，各級黨組織和廣大黨員幹部必須牢記人民利益高於一切，不忘初心、牢記使命，團結帶領廣大人民群眾堅決貫徹落實黨中央決策部署；各級黨委要科學判斷形勢、精準把握疫情，統一領導、統一指揮、統一行動；緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控阻擊戰。
影像通話重症監護室 籲保護自己
《長江日報》報道，受習近平委託，李克强昨抵達武漢指導抗疫。上午10時15分，李克強一行先到金銀潭醫院看望慰問患者和醫護人員。在疫情防控指揮室，李克強穿上藍色防護服戴口罩，用無線設備與重症監護室醫護人員影像通話。他說，他是來為大家加油的，又叮囑醫護人員在全力救治的同時保護好自己，「因為你們做的就是全力以赴，挽救生命，保護健康的工作！全國人民都在看着你們！」
他又表示，現在是關鍵時刻，時間很寶貴，要爭分奪秒，以人民健康為中心。重症加强護理病房醫生康亮和護士長瞿昭暉回覆稱，「請總理放心！」隨後，李克強與疫情防控專家交流，指出一定要優先充足保障救治所需的醫療設施、藥品等物資，如防護服、護目鏡等。
促火神山按時完工
李克强隨後到火神山醫院施工現場慰問施工人員，稱工人「在第一線辛勤工作」，辛苦了。他對工人說，「要跟時間賽跑，盡快把醫院按時建起來」，又強調「一定要保證質量，快不代表沒有質量。」他並督促工程管理部門負責人要做好工人的生活後勤保障，項目完工後，要安排工人輪休和補休，並保證工資待遇。最後，他叮囑工人都同家人打電話報個平安。
問菜價情况 市民：稍漲可理解
昨日中午，李克強最後一站去到武昌區武泰閘武商超市了解市場供應等情况，詢問正在採購的市民對菜價的感受。有市民表示菜價漲了一點，但可以理解。他又問現場市民對目前生活習不習慣，有年輕人說，不習慣也要習慣，大家一起扛（捱）過去。李克強最後與現場民眾一起高呼三次「武漢加油！」，並向市民拜年，祝大家平安、健康、長壽。
（武漢肺炎）
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