受習委託 李克強考察武漢前線 慰問醫護視察火神山 籲和時間賽跑

明報記者

習近平昨對防疫工作作出指示強調，各級黨組織和廣大黨員幹部必須牢記人民利益高於一切，不忘初心、牢記使命，團結帶領廣大人民群眾堅決貫徹落實黨中央決策部署；各級黨委要科學判斷形勢、精準把握疫情，統一領導、統一指揮、統一行動；緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控阻擊戰。

影像通話重症監護室 籲保護自己

《長江日報》報道，受習近平委託，李克强昨抵達武漢指導抗疫。上午10時15分，李克強一行先到金銀潭醫院看望慰問患者和醫護人員。在疫情防控指揮室，李克強穿上藍色防護服戴口罩，用無線設備與重症監護室醫護人員影像通話。他說，他是來為大家加油的，又叮囑醫護人員在全力救治的同時保護好自己，「因為你們做的就是全力以赴，挽救生命，保護健康的工作！全國人民都在看着你們！」

他又表示，現在是關鍵時刻，時間很寶貴，要爭分奪秒，以人民健康為中心。重症加强護理病房醫生康亮和護士長瞿昭暉回覆稱，「請總理放心！」隨後，李克強與疫情防控專家交流，指出一定要優先充足保障救治所需的醫療設施、藥品等物資，如防護服、護目鏡等。

促火神山按時完工

李克强隨後到火神山醫院施工現場慰問施工人員，稱工人「在第一線辛勤工作」，辛苦了。他對工人說，「要跟時間賽跑，盡快把醫院按時建起來」，又強調「一定要保證質量，快不代表沒有質量。」他並督促工程管理部門負責人要做好工人的生活後勤保障，項目完工後，要安排工人輪休和補休，並保證工資待遇。最後，他叮囑工人都同家人打電話報個平安。

問菜價情况 市民：稍漲可理解

昨日中午，李克強最後一站去到武昌區武泰閘武商超市了解市場供應等情况，詢問正在採購的市民對菜價的感受。有市民表示菜價漲了一點，但可以理解。他又問現場市民對目前生活習不習慣，有年輕人說，不習慣也要習慣，大家一起扛（捱）過去。李克強最後與現場民眾一起高呼三次「武漢加油！」，並向市民拜年，祝大家平安、健康、長壽。

（武漢肺炎）

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