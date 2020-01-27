疾控中心：已分離病毒正研疫苗

中新社報道，中國疾病預防控制中心在北京召開工作介紹會，介紹新型肺炎疫情發生以來該中心對新型冠狀病毒的系列研究。疾控中心病毒病預防控制所長許文波透露，目前該中心也正在進行新冠病毒肺炎的藥物篩選。

專家：封城為防二三次感染

《中國日報》報道，中國疾控中心病毒病所持續攻堅，首從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場的野生動物。

針對當前武漢封城、人群聚集管控等疫情防控手段的效果，中國工程院院士、衛健委醫學分子病毒學重點實驗室教授聞玉梅對新華社說，封城等措施是為預防已感染人群造成二次或三次感染，應能令疫情逐步得到控制，不過需要一個過程，相信約20天後疫情擴散勢頭會有所下降。「不是每個人都會感染，感染的人還是少數。」她指出，在疾病流行過程中，人體必然會產生針對該微生物的免疫，當群體的免疫能力提高，疫情最終就會終止。

不過曾參與沙士防控的北京協和醫院感染內科主任李太生亦指出，新型冠狀病毒肺炎的防控存在一定難度，不可輕敵。他表示，沙士病毒的潛伏期平均是6天，而新冠病毒是9天，更難防控。該院感染內科副主任曹瑋也表示，該病毒潛伏期內沒有典型徵狀也具有傳染性，亦給防控工作帶來一定難度。

（武漢肺炎）