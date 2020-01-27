民間支援組織禁進湖北

新華社報道，民政部昨日發布公告，要求外地慈善組織、志願服務組織在疫情應對響應終止之前，不派工作人員、不發動組織志願者進入湖北省。公告稱慈善組織為湖北武漢疫情防控工作募集的款物，由湖北省紅十字會、湖北省慈善總會、湖北省青少年發展基金會、武漢市慈善總會、武漢市紅十字會接收，除定向捐贈外，原則上服從湖北省、武漢市等地新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部的統一調配。

此外，市場監管總局官網昨日也發布了由市場監管總局、農業農村部、國家林草局的聯合公告，稱為嚴防新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。

公告指出將對各地飼養繁育野生動物場所實施隔離，嚴禁野生動物對外擴散和轉運販賣。各地農（集）貿市場、超市、餐飲單位、電商平台等經營場所，嚴禁任何形式的野生動物交易活動。公告同時要求，全國各地各相關部門要加強檢查，發現有違反本公告規定的，要依法依規嚴肅查處，對經營者、經營場所分別予以停業整頓、查封，涉嫌犯罪的，移送公安機關。 公告同時，提醒消費者要充分認識食用野生動物的健康風險，遠離「野味」，健康飲食。

（武漢肺炎）