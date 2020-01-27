專家組李蘭娟：封城刻不容緩

武漢當局於上周四（23日）上午10時開始封城，全市海陸空交通暫停營運，離開武漢通道暫關閉。李蘭娟表示，當前國內疫情顯示，離開武漢的人令各個省感染，部分省或已產生第二代感染，如果疫情繼續擴大，得不到控制，也會像武漢那樣蔓延，對中國經濟社會造成慘重損失。對國家經濟社會的保障現已到了刻不容緩的程度。只有嚴格地控制傳染源，才能讓傳染病不發生大流行。

她又說，國家做出封城的決定是非常慎重的，否則會更早就封。現在全國20多個省都有輸入性病人，必須採取嚴格的措施才能控制疫情。她並認為，等到新發病人明顯減少，甚至沒有新發病人時，管控肯定可以解除。今年73歲的李蘭娟是國內著名傳染病學專家，曾在沙士、甲型H1N1流感、H7N9禽流感等傳染病事件防控中有重大科研貢獻。

鬧市變空城 市民留守

一名武漢網民拍攝封城24小時後生活，在網上引起反響。短片中，除夕前夜的武漢中心城區街道上幾乎空無一人，商舖多數關門，偶有零星車輛經過，最多人的地方是超市，許多民眾排隊採購食材存放。該名為林晨的網民在影片中感嘆，他在武漢居住十多年來，從沒見過人這麼稀少，「有些畫面看起來很像電影場景」，但「這不是電影，也和電影不一樣」。透過記錄市內停車場保安、路上的外送員、超市職員等的工作狀態，他說，從自己的視角看武漢，城內的人仍井然有序，都在以自己的力量讓城市正常運轉，大家都想做對的事，讓事情變好。

綜合多家內媒報道，封城當日武漢市內多家超市及農貿市場內，市民購物秩序井然，大部分市民戴口罩；部分超市蔬菜銷量較同期增長了4至5倍，正在積極尋求貨源，擴大貨源儲備。另外，市民也多前往藥店排隊採購口罩和酒精等。有市民對封城措施表示理解，認為是為民眾健康着想，選擇主動留漢過年；亦有人表示因不知道封多久，要做何準備而感到無力。

（武漢肺炎）