李克強任抗疫組長 500萬人流出武漢 湖北建3組合醫院 武漢市長料再增千病例

新華社報道，國家主席習近平25日主持中央政治局常委會會議，決定成立上述領導小組。小組組長李克強昨開會表示，當前正處於疫情防控關鍵期，各級黨委政府要將疫情防控作為當前最重要的工作，遏制疫情蔓延。

會議強調，要重點加強湖北省和武漢市疫情防控，中央向湖北派出指導組，推動加強防控一線工作，統籌調配全國資源，優先保障當地醫護力量及物資。各地則要加強分類指導，壓實屬地責任，精準有效科學防控，成立應對疫情工作領導小組，由黨政主要負責人親自掛帥。此外，要強化患者救治，最大限度降低死亡率。並及時公開透明發布疫情防控信息，對緩報、瞞報、漏報的要嚴肅追責。

強調公開透明降死亡率

針對節後返鄉潮，會議還提出各地及早做好春節假期後疫情防控安排，適當延長春節假期，調整學校開學時間。目前，包括清華大學、北京航空航天大學、上海大學，以及武漢多所高校在內已發布通知，延遲2020年春季開學。

昨晚，湖北省政府新聞辦公室召開新聞發布會。湖北省長王曉東表示，新型冠狀病毒肺炎疫情發生以後，讓黨中央和全國人民揪心，「感到非常痛心，非常內疚，也非常自責。」武漢市長周先旺則說，因為農曆新年和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裏。周表示，武漢目前仍有2700多宗疑似病例，其中可能確診估計在45%左右，收治和留院觀察可能還會增加1000宗左右。

組合醫院2月初移交軍方管理

為集中收治新冠病毒肺炎患者，湖北參照抗擊沙士的「北京小湯山」醫院模式，加急興建3家專門醫院。據《長江日報》報道，截至昨天（26日）凌晨，武漢版「小湯山」火神山醫院場地平整工作已全部完成，接下來將開始鋪沙和鋪設土工布，防止土地污染，同時開挖溝槽鋪設管道。該院預計可提供700至1000張牀位，2月2日整體移交軍方管理。據早前報道，該院於上周四（23日）開建，選址武漢蔡甸區，由中建三局等參建，建築面積達2.5萬平方米。

其後武漢再於25日決定在江夏區建設另一間雷神山醫院，新增牀位1300張，預計2月5日可投入使用。同日，湖北黃岡版「小湯山醫院」改造動工，500餘名施工人員、10餘台工程機械車已抵達原作為黃岡市中心醫院新院區的「大別山區域醫療中心」，計劃於48小時內完成改造，1月27日投入使用，將設1000餘張牀位。

明報記者

（武漢肺炎）

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