習春節團拜：堅決維護港澳繁榮穩定

新華社報道，上午10時，習近平和中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山等黨和國家領導人步入人民大會堂宴會廳，受到在場2000多人的熱烈歡迎。活動由李克強主持，習近平在講話中回顧了過去一年的成績，稱「天道酬勤，力耕不欺」，經濟運行保持在合理區間，國防和軍隊改革紮實推進，全方位外交成果豐碩。他還提到隆重慶祝澳門回歸祖國20周年，強調「堅決維護香港、澳門繁榮穩定」。習近平指出，新的一年，要全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，高質量打贏脫貧攻堅戰，確保全面建成小康社會圓滿收官。

在2019年的新春團拜中，習近平將「香港、澳門保持繁榮穩定」當作2018年的工作成績，當時他稱，過去一年很辛苦，也很充實，有付出、更有收穫，並提到「中國經濟穩中有進，改革開放邁出新步伐，三大攻堅戰有力推進，基礎設施建設和科技創新成果豐碩，脫貧攻堅成效顯著，民生事業加快發展，國防和軍隊改革繼續深化，香港、澳門保持繁榮穩定」。