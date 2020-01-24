疫情爆發 後勤醫護重返第一線

醫務人員銷假 上海3醫療隊支援

澎湃新聞報道，由於發熱門診醫生緊缺，普仁醫院醫生祝熹申請要求調入發熱門診，「我是一名主治醫生，雖離開臨牀兩年，但仍有診治能力」。

該院工作人員殷磊，曾在感染科工作6年，兩年前轉至醫保物價部門工作，但疫情爆發後，他選擇回歸一線。殷磊透露，目前共收治發熱患者81人，其中1/3屬於危重患者。全院投入一線救治發熱患者的醫護人員約193人，分別在感染科3個病區：重症加強護理病房（ICU）病區，呼吸與危重症醫學科和急診科。由於工作量大，很多人每天只能睡兩個小時。

目前武漢金銀潭醫院全體醫護人員已取消春節休假，武漢大學醫院也緊急取消放假。界面新聞消息，不僅是武漢，內地多個省區也要求醫務人員銷假，包括廣州和深圳的定點醫院。而針對武漢醫護不足，裝備短缺，工信部昨日凌晨已緊急調用1萬套防護服、5萬套手套，支援武漢。上海市衛健委則決將從全市醫院組建三批醫療隊，每批135人分赴武漢。

（武漢肺炎）