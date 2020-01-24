粵最高級別防疫 湖北抵埗促自查 央視春晚大灣區分會場改錄製 故宮關門

南方網昨晚報道，根據《廣東省突發公共衛生事件應急預案》，以及廣東省當前受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢，廣東省疫情防控工作領導小組決定，將啟動廣東省重大突發公共衛生事件一級響應。同日，已有27例確診的浙江也發出一級響應。

根據《國家突發公共事件總體應急預案》，全國性應急預案體系目的是提高政府保障公共安全和處置突發公共事件的能力，其中由低到高分為Ⅳ級（一般）、Ⅲ級（較大）、Ⅱ級（重大）、Ⅰ級（特別重大）等四個級別。一級響應的定義就包括「發生傳染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例，並有擴散趨勢」。

致信湖北抵粵人士配合醫學觀察

在啟動一級響應後，廣東加強對相關人員嚴格檢查、對疑似和密切接觸者進行隔離、嚴密監測疫情發展和即時上報新發展。省疾控中心亦發出〈向從湖北返（抵）粵的朋友發出的公開信〉，要求自湖北抵廣東的人士保留機票或車票等資料，並開始觀察自己的健康狀况，記錄來廣東後每日的活動和接觸人員的範圍，觀察自己和家人的健康狀况。盡量避免參加市內聚會和集體活動，自覺佩戴口罩、保持住所通風良好，增強體質。若與家人出現乏力、發熱、乾咳等症狀，前往定點醫院就醫，積極配合相關醫護人員對進行醫學觀察。

同日，甘肅省衛健委也在網站發出〈致武漢來甘返甘人員的一封信〉，要求自湖北抵甘肅者主動居家隔離14日，其間不要走親訪友。出現症狀應到指定醫院就醫。

另外，更多省區直轄市發布多項防疫措施。2020央視春晚的粵港澳大灣區、河南鄭州兩個分會場改為錄製。此前報道，大灣區春晚分會場取景就在港珠澳大橋白海豚島（西人工島），主持之一是首次登上央視春晚的香港藝人胡杏兒。

而北京交通部門要求無論巴士還是地鐵均強化車廂消毒工作，地鐵安檢設備保證每小時消毒一次。同時，所有工作人員一律佩戴口罩。而北京故宮博物院昨已宣布從25日起閉館，直至另行通知。上海市交通、衛健、公安等部門亦在昨起聯合對全市140多個公路收費站加強檢查，對來自重點地區的車輛和人員信息進行核查登記，測量人員體溫。異常者將引導至相關醫院檢查診療。

（武漢肺炎）

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