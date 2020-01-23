第二階段談判 中方稱未有時間表

首重落實首階段協議

分析：企業協調需時

關於何時啟動第二階段談判，中國一直沒有鬆口，國家發改委副主任、中國貿易談判小組成員寧吉喆周二在達沃斯論壇中說，目前重點是實施第一階段協議，尚未為下一階段的貿易磋商制訂時間表。國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘也對本報表示，「過早展開第二階段談判肯定對中國不利」。

中國簽下首階段協議，包括加大進口美國農產品及能源產品等，被認為作出很大讓步。時殷弘指出，中國得到的最大好處，就是在貿易戰降溫的過程中有喘息機會。他說，中國經濟明顯走低，消費需求也少於以往，簽約後中國如何「消化」美國貨，而且從俄羅斯進口天然氣、從巴西進口的大豆怎麼辦，企業行業間有一個協調的過程，「所以中國才說要執行落實好第一階段的協議」。

時殷弘稱，美國希望盡快展開第二階段談判是「趁火打劫」，藉首階段協議的「勢頭」，再強賣美貨，要求中國改革，為大選造勢。他認為第二階段的談判難度更大，其中包括購買美貨的後續安排、國企補貼、中國製造2025等，「美國還企圖干預中國走什麼樣的發展道路」，在目前情况，不宜匆匆去談。其實中美談判代表都認同「先易後難」的做法，這意味下個階段，劉鶴將面臨更大挑戰。