昔紙飛機扔日本代表 萊特希澤遇「鶴」釋善意

貿易強硬派 對中共懷疑

在本月15日中美簽署第一階段貿易協議的白宮東廳，特朗普首先感謝的就是萊特希澤，可見後者在中美貿易談判中舉足輕重。1980年代，萊特希澤曾將日方的提議書摺成紙飛機扔向日本代表，以強硬策略迫使日本簽下《廣場協議》，令日圓大幅升值，後來日本更出現經濟泡沫，經濟重挫。法廣網形容，萊特希澤「跟特朗普一樣，對中共政體充滿懷疑，絲毫不願妥協。寡言少語，但是這位陰影中的推手卻隨着美中貿易談判的日趨深入，逐漸顯示出是一位談判強人，他決心要讓北京後退」。

法廣網報道又稱，萊特希澤屬於貿易強硬派，被認為是不喜歡許諾的人，他看中的是行動。與愛好在鏡頭下「表演」的特朗普不同，萊特希澤是一個秘密、謹慎的談判專家。在與加拿大和墨西哥舉行持續一年多的貿易談判時，萊特希澤很少公開露面，亦鮮在公開場合發言。他率領下的美國貿易代表辦公室（USTR），也很少發表空洞無物的文告。

為劉鶴當國賓館導賞 同喜飲白水

在與劉鶴交手的過程中，萊特希澤似乎也放下了當年對日本的傲慢與霸道姿態，表現中規中矩。去年1月30日，劉鶴赴華府談判，在開幕式上萊特希澤表現出一絲緊張。但在2月的第七輪貿易談判的歡迎晚宴上，萊特希澤在門口迎接劉鶴，並充當「導賞員」帶劉鶴在布雷爾國賓館（Blair House）參觀一番。那次談判，雙方叫了外賣，萊特希澤與劉鶴交換食物，萊特希澤吃中式雞肉飯，劉鶴吃美式漢堡。兩人還發現一個共同的生活習慣：只飲白開水。

對於萊特希澤的轉變，分析認為因為對手劉鶴可能是個「軟硬不吃」、原則性更強的人，甚至在萊特希澤看來，劉鶴是一個與自己旗鼓相當的對手。「人必自重而後人重之」。劉鶴能被萊特希澤另眼相待，說明他在這場談判中也有令其佩服的一面。