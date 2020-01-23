與習識於微時 父文革同遭迫害

劉鶴和習近平識於微時，年齡相差不足兩歲，同在北京101中學就讀，兩人同為「紅二代」又是同學，兩人父親在文革時也同遭受迫害，相似的經歷為二人後半生的密切合作埋下伏筆。

劉父曾任昆明書記 文革跳樓自殺

劉鶴父親是劉植巖（圖），中共建政後任中組部幹部處長，後擔任昆明市委書記處書記、中共西南局書記處書記兼秘書長、組織部長。文革期間，劉植巖被批鬥。1967年12月在成都錦江賓館跳樓自殺，終年49歲。劉鶴當時則以響應「上山下鄉」的方式避難。

文革結束後，劉鶴在中國人民大學經濟系畢業並留校任教，並取得工業經濟專業碩士學位。1986年開始，劉鶴先後在國務院發展研究中心、國家計委、國家信息中心等智庫的經濟部門進行政策研究。習近平在中共十八大主政時，劉鶴已在中財辦副主任一職待了10年。

劉鶴主張市場化 曾為江胡習擬講稿

劉鶴參與了八五計劃、九五計劃和十五計劃，還參與十二五規劃編製，同時還是十六屆三中、五中、六中全會和十七大、十七屆四中、五中全會文件重要執筆人之一。此外，劉鶴曾為江澤民、胡錦濤、習近平三任中共總書記起草經濟講稿。

在經濟領域，劉鶴被認為是改革派，自1990年代以來一直敦促內地執行市場化改革。劉鶴曾在1994年赴美，在哈佛大學肯尼迪政府學院國際金融和貿易專業修讀公共管理碩士，是目前中國高層官員少數的留美人士。如今，習近平經常提及的「頂層設計」、「供給側結構性改革」、經濟「新常態」等詞彙，內地媒體稱，這些字詞和相關經濟方案都出自劉鶴之手。