與美交手兩年 官稱平等互利 有指喪權辱國 簽首階段協議 劉鶴功過存爭議

在與國務院副總理劉鶴共同簽署協議前，美國總統特朗普向許多人道謝，包括中美談判中方牽頭人劉鶴。簽署首階段協議後，眾人從白宮東廳轉到國宴廳共晉午餐。在午宴上，特朗普又對劉鶴說：「我不得不說，副總理先生，成為您的朋友是我的榮幸。非常感謝。」劉鶴回應稱，「總統先生，我非常同意你的說法。這是一項有利於中國、有利於美國、也有利於全世界的協議。」

三度特使身分訪美 去年5月破局

中美經貿摩擦自2017年下半年逐漸加劇。2018年全國兩會前夕，習近平安排身兼中央財經領導小組辦公室主任的劉鶴，放棄出席中共十九屆三中全會，作為特使緊急訪美。劉鶴回國後表示，與美國政府進行了坦誠、建設性的交流，雙方都表示不打貿易戰。惟美方繼續在經貿問題施壓。同年5月，劉鶴第二次以習特使身分訪美，就中美貿易舉行次輪談判。劉鶴在談判後表示，此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識「不打貿易戰」。

不過，劉鶴的說法未到一個月即被美方「打臉」。美國貿易代表處（USTR）6月16日公布第一批針對中國商品的徵稅清單，中方翌日即宣布對美徵收報復關稅；9月18日，美方又宣布第二輪加稅。直至國家主席習近平2018年12月在阿根廷二十國集團布宜諾斯艾利斯峰會上和特朗普舉行「習特會」，雙方宣布休戰3個月。

劉鶴2019年2月第三次以特使身分率團赴美談判，但結果未令美方滿意。5月6日，特朗普宣布第三輪加關稅，又抱怨「與中國的貿易協議（談判）在繼續，但他們試圖重新談判，這太慢了」。針對特朗普的抱怨，劉鶴在第十一輪談判結束後透過官媒表示，「在雙方談判仍在進行的過程中，隨意指摘『倒退』是不負責任的」，又強調「雙方的協議必須是平等、互利的，在重大原則問題上中方決不讓步」。

鍾山加入 分析指為糾正劉軟弱姿態

在談判接近破局之際，6月29日，二十國集團大阪峰會再次舉行「習特會」，雙方同意重啟經貿磋商。此後，中方經貿談判團隊中新增被美方視為鷹派人物、具豐富外貿談判經驗的商務部長鍾山，這被外界認為是中方試圖糾正劉鶴此前過於軟弱的談判立場。此後再經過雙方多輪的互加徵關稅，直到去年10月，在劉鶴率團赴美展開第十三輪談判後，兩國終就第一階段磋商達成初步共識，而負責簽署協議的也是劉鶴。

有輿論因此將劉鶴視為晚清重臣李鴻章，並認為首輪協議就像李鴻章與日本簽署《馬關條約》般喪權辱國，主要是指協議82處出現「中國應該」怎麼做，其中涉及知識產權、技術轉讓、農業、金融服務、匯率與貨幣等七大項目，全是針對中國；但「美國應該」怎麼做僅出現3次，中國一直爭取的取消加徵關稅也沒有提到。

劉：協議外溢效應強 關鍵在實施

不過，中國官媒卻認為協議實現「平等、互利、雙贏」。對於首輪協議，劉鶴說：「作為世界上前兩大經濟體和在國際事務中負有重要責任的兩個大國，中美雙方從大局出發，達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。」他又認為，在中美之間樹立了這種典範以後，會對整個全球經濟全球化都會起到積極作用，「協議的外溢效應很強，關鍵在實施」。

明報記者