加國商界提與華「換囚」 杜魯多拒絕

孟引渡案聽證 官對辯方提質疑

綜合加媒報道，孟晚舟律師團隊在庭上表示，由於加拿大未對伊朗實施同美國一樣的制裁，因此孟被控的行為未在加拿大對銀行造成風險，不符「雙重犯罪」原則，不應被引渡。團隊稱，若加國接受引渡要求，等於讓其他國家懲罰一項在加拿大並不違法的行為。

孟晚舟團隊又指出，加拿大和其他美國盟國都曾拒絕理會美國對伊朗的金融制裁。

據美國之音報道，副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）則提出「聲譽風險」觀點，反問如果加拿大的投資者因為不喜歡涉案的匯豐銀行違反美國對伊朗的制裁，因此停止與加拿大的（匯豐）銀行做生意，「難道不會令銀行承受損失的風險嗎」。她追問辯方，是否所有經濟損失都必須發生在加拿大，才能在當地對此欺詐行為提出訴訟。

據《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，最近有加拿大工商界人士多次提出「交換囚犯」（prisoner exchange）的建議，希望以此緩解與中國的緊張關係。總理杜魯多周二明確拒絕，稱加拿大是法治國家，將恪守法治原則，又說加拿大正通過不同途徑與美國緊密合作，以確保被捕國民康明凱及斯帕弗早日回國。