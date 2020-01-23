武漢公共場所強制戴口罩 違者負刑責

大型活動停辦 動物園景區關閉

當地亦關閉動物園等多個休閒景區，據人民網報道，武漢從昨日起至下月9日前，停辦全市轄區內一切文旅民俗和文化演出活動，共涉24項，涵蓋廟會、燈會、年俗、踏街及多個劇院、劇場音樂廳和部分戲院的原訂節目場次。而過往較受歡迎的武漢海昌極地海洋公園、湖北省博物館、園博園燈會和漢口里景區、武漢動物園，亦同時發布閉館公告，重開日期另行通知。

此外，湖北省電影局也在昨日下發疫情防控措施，要求省內各院線公司、各戲院分別成立工作專班，指定專人負責春節期間影院疫情防控工作，同時要求加強戲院衛生消毒工作，入場人士均要測體溫。目前已有戲院在春節期間停映，武漢市各大影院也已開通專門退票管道，已購春節檔戲飛的市民可「無條件、原價」退票。作為網絡平台最大銷售商，淘寶淘票和「貓眼電影」亦先後在官方微博發通知，稱為配合疫情疾控工作，春節檔期間在武漢地區購票的民眾，均可申請無條件退票。

外賣速遞公司停送部分醫院

另據梨視頻報道，內地外賣配送巨擘「餓了麼」和美團，昨也先後向外賣員發通知，拒為開設發燒門診的醫院送外賣；同時要求外賣員佩備口罩、酒精搓手液，將涉野味的產品和商家全線下架等。