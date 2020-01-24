內地確診增至546宗 N95炒至近千元 缺500萬套防護服 湖北急求國家支援

缺4000萬口罩 湖北增至17死

昨日遼寧、河北、山西、貴州等多省相繼失守，截至今晨零時，內地共確診546宗，疑似個案137宗；死亡個案新增8宗，累計17宗，全部於湖北發生。湖北醫用防護用品庫存告急，生產能力亦告緊，醫用口罩、防護服、測溫儀等防疫物資出現短缺。《人民日報》引述有關部門測算，湖北目前只能生產醫用口罩800萬個，防護服200萬套，紅外測溫儀1200套，不能滿足全省防疫需要，須向國家請求緊急支援。

淘寶京東等平台禁商家抬價

多個省份亦出現口罩供不應求的情况，北京、廣州等城市先後發出通知，要求藥店等銷售商不能漲價。但內地多個網購平台上，各類口罩價格都一度出現瘋漲。以30個裝的3M的9132型N95口罩為例，在一間淘寶網店被賣到398元。有20個裝160S型N95款口罩被賣到998元。淘寶、京東、拼多多、蘇寧易購、餓了麼等平台陸續發通知，禁止平台商家漲價銷售口罩。

本月20至22日，廣東省、湖北省、上海市和成都市的市場監管局先後發消息，重點關注涉及防控肺炎相關醫療用品、藥品的輿情和價格動態，查處各類哄抬價格、囤積居奇、價格欺詐等違法行為，違者將依法從重處罰；其中上海最高罰款300萬元以下；情節嚴重者，可責令停業整頓甚至釘牌。內地《經濟日報》報道，上海市閔行區有商家3天內將防疫商品從158元加價至398元，市場監管局昨接報後，立案調查並約談涉事者。

趕製防疫裝備 工人被銷假加薪

另外，有防護裝備的生產廠家也緊急要求員工返工加班。醫療護理與防護用品供應商「振德醫療」負責人表示，為保證口罩供應，工廠目前正加班生產，「雖然有工人已經春節放假，但我們已經聯繫他們回廠上班」。該負責人還表示，口罩供應將優先保障疾控中心和醫療機構。

泰達股份旗下天津泰達潔淨材料有限公司也表示，訂單因疫情暴增，工廠正緊急安排加班生產，生產線全力以赴應對這次疫情。給淘寶天貓等網絡平台供貨的「恒明醫藥」原已提前放假，前日工廠決定緊急復工，向工人給予3至5倍薪金，並全額報銷交通和食宿等費用，讓工人盡快回廠加班生產口罩。

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