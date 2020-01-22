鄭鶴紅指控9958救助中心稱，早在去年10月底，第一次看到該機構為吳花燕籌款時，就認為是一個騙局。「我們做醫療救助，會及時跟進醫療政策、扶貧政策、低保政策，因為這些都是專業知識，我們才能評判出來需要多少捐款。」但9958救助中心沒有提吳花燕是什麼醫保，醫療報銷額度也沒有寫。

被指續利用去世小童吸善款

1月14日，有網友反映，9958救助中心官方網站還在為很多已經去世的小孩募捐，網友霍小兵指認曾在9958募款的皇天佑、孫高天、馮銘慧等兒童在2012年已經過世，但9958救助中心卻以他們的名義籌款6年。

兒慈會周一發聲明稱，為吳花燕募款超出募款方案限定的範圍，已將募集的1,004,977.28元人民幣全部原路退還給捐助人，並在15個工作日內完成。一名從事相關醫療救助公益的人士對本報表示，在2016年開始實施的《慈善法》中，缺乏對民間慈善團體的硬性規定，對違規內容也很少有罰則。使得一些慈善團體利用已死亡的個案繼續吸收捐款，並將款項用於投資理財收取回報。