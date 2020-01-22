47磅女大學生病逝 身後善款惹爭議

家境貧寒得各方相助

吳花燕是貴州省銅仁市松桃縣沙壩河鄉茅坪村炮爐山組人。她4歲時母親去世，18歲時父親去世，與患有精神病的弟弟相依為命，2017年起就讀於貴州盛華職業學院。由於家貧，吳花燕生活極度節儉，有關她每日開銷僅為兩元（人民幣，下同）的傳聞不絕於耳。有報道稱吳花燕生活困苦，營養不良，5年吃辣椒拌飯，導致她23歲時身高僅1.35米，體重43斤，眉毛脫落。慈善組織或個人亦展開為吳花燕募捐的工作，網民甚至指摘政府對吳花燕一家幫扶不夠，這讓吳花燕內心十分不安。

去年10月，吳花燕在凌晨曾給學院的老師發了一段微信，稱自己高中過得挺艱難，但在大學過得還好，又有助學金，還有老師資助，但媒體「把我寫得那樣的不堪和偉大……雖然我通過這些報道的途徑得到很多幫助，我的生命就多一線希望……但是我並不開心」。

男友瞞病先離世 花燕亦患早衰症

令吳花燕不開心的事還不止這些。2019年最後一個月，住院兩個月的吳花燕突然收到一封信。信中寫道，「你給我寄的320封信我都收到了，有的是照片，有的是卡片，有的是詩歌，有的是楓葉，有的是銀杏葉，有的是你畫的畫，有的是你寫的毛筆字，有的是一支鋼筆，每一封都那樣獨特。」《中國青年報》稱寫信的是吳花燕的男友，他也是一家專上學院的學生，信中他說，「這是我最後一次叫你親愛的了……我生病了，查出了癌症晚期，9月21日那天你無緣無故和我吵了一架，要和我鬧分手時我很開心，因為我想讓你忘了我。」

男友說，得知吳花燕也病得很重時，好想飛到她身邊，可是他卻躺在牀上不能動。「燕子，當你看到這封信時我可能已去另一個世界了，這是託我同學在我走後發給你的。」他又叮囑吳花燕好好活着，配合醫生治療。吳花燕將這封信發在了朋友圈，面對朋友的關切和詢問，她在20分鐘後寫下一句留言，「讓我好好的哭一場再回覆你們。」

沒人知道這封離別信對吳花燕的打擊有多大，一個月後的1月13日，吳花燕也因早衰症而離開了人世。貴州醫科大學附屬醫院指出，吳的死亡有病理因素並非由於營養不良單獨導致。《貴州都市報》一名記者透露，吳花燕和弟弟一直被當地政府列為定點貧困幫扶對象，除每個月每人有300元的低保。步入大學後校方依學年還向她發放各種補助或助學金已超過3.6萬元。

明報記者