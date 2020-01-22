駕車遊故宮風波 副院長保衛處長停職

院長王旭東正式道歉

王旭東在文中表示，近期發生的「開車進故宮」事件引發社會高度關注，引起公眾對故宮文物保護的擔憂，「我代表故宮博物院再次向社會公眾誠摯道歉！」。他表示，本月13日，故宮在閉關日舉行一場約有200餘人參加、獲得故宮批准的活動時，因原定停車場車位已滿，故宮相關部門引導車輛停放時，臨時改變停車位置，未嚴格執行報批的接待方案，將原定的西華門內西河沿停車場，變更為午門內金水河南側臨時停車場。

王旭東表示，午門內金水河南側臨時停車場，地面是歷年來不斷更新的現代材料，多年來一直作為閉館時段的車輛通道和閉館日活動的臨時停車場所。

事件發生後，有網民稱已向中紀委舉報王旭東涉嫌玩忽職守，但王旭東並沒有回應此事，僅表示此次事件反映出故宮在內部管理和社會服務有缺陷，經研究決定，對有領導責任的故宮分管副院長和保衛處處長停職調查。又稱故宮將汲取教訓，以此為戒，全面加強管理，認真進行整改。

故宮新年門票已售罄

在輿論聲討聲中，19日晚（周日），中共紅二代蔡小心在個人微博發出代轉聲明。聲明顯示，何長工之女何光瑨代其胞兄何光暐夫婦，即高露的岳父岳母，向公眾致歉，並稱是「哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響」。

不過，故宮似乎未受事件影響，20日故宮的售票網站顯示，在2020年春節假期，1月25日至1月30日期間的門票均顯示已售罄。