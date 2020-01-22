駕車遊故宮風波 副院長保衛處長停職

【明報專訊】炫富女駕平治越野車在閉館日遊覽故宮事件又有新發展。北京故宮博物院院長王旭東（圖）日前通過官方微博，向公眾正式道歉。王旭東證實，對中共元老何長工孫媳高露等人駕車進入太和殿廣場是獲得故宮相關管理部門的允許。又表示將對有領導責任的故宮博物院分管副院長和保衛處處長停職調查。
院長王旭東正式道歉
王旭東在文中表示，近期發生的「開車進故宮」事件引發社會高度關注，引起公眾對故宮文物保護的擔憂，「我代表故宮博物院再次向社會公眾誠摯道歉！」。他表示，本月13日，故宮在閉關日舉行一場約有200餘人參加、獲得故宮批准的活動時，因原定停車場車位已滿，故宮相關部門引導車輛停放時，臨時改變停車位置，未嚴格執行報批的接待方案，將原定的西華門內西河沿停車場，變更為午門內金水河南側臨時停車場。
王旭東表示，午門內金水河南側臨時停車場，地面是歷年來不斷更新的現代材料，多年來一直作為閉館時段的車輛通道和閉館日活動的臨時停車場所。
事件發生後，有網民稱已向中紀委舉報王旭東涉嫌玩忽職守，但王旭東並沒有回應此事，僅表示此次事件反映出故宮在內部管理和社會服務有缺陷，經研究決定，對有領導責任的故宮分管副院長和保衛處處長停職調查。又稱故宮將汲取教訓，以此為戒，全面加強管理，認真進行整改。
故宮新年門票已售罄
在輿論聲討聲中，19日晚（周日），中共紅二代蔡小心在個人微博發出代轉聲明。聲明顯示，何長工之女何光瑨代其胞兄何光暐夫婦，即高露的岳父岳母，向公眾致歉，並稱是「哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響」。
不過，故宮似乎未受事件影響，20日故宮的售票網站顯示，在2020年春節假期，1月25日至1月30日期間的門票均顯示已售罄。