首日聆訊 孟晚舟律師：美指控是詭計 控方稱轉移焦點 裁決料耗時數月

獲保釋的孟晚舟20日上午在保安人員陪同下，離開住處前往法院。中午12時半左右，孟晚舟乘車抵達溫哥華卑詩省最高法院，並向在場記者揮手致意。由傳媒拍下的相片可見，她身穿黑底白圓點套裝、腳踩名牌高跟鞋，露出腳踝上的定位追蹤器。綜合媒體報道，儘管法庭外聚集了大量國際媒體，孟晚舟並未回應在場記者的提問，但有來自中國的記者向她提前拜年。

穿名牌高跟鞋露追蹤器 神態自若

庭上孟晚舟與一名翻譯人員同坐，神態自若。現場146個觀眾席滿座。中新社報道稱，前往法院尋求旁聽的人士眾多，超出法庭座席容量，法院在庭外放置了3台電視，直播庭內聆訊實况。孟晚舟的律師團隊在庭上主張，因加拿大並未對伊朗實施制裁，孟晚舟遭控的行為在加拿大不算犯罪，也就不符合「雙重犯罪」原則，她應該獲釋。孟晚舟的首席律師Richard Peck表示，美國稱本案是對銀行的詐欺案，但「這是一個詭計」。他稱違反制裁是案件本質，而詐欺指控不過是種表面說法。加拿大檢察官則稱，該論述是在轉移焦點。主持聽證會的副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）稍後亦向辯方詢問：「假設這不是一宗引渡案，而是一項國內訴訟案，是否可以提出詐欺控訴呢？」

加拿大當地媒體報道指，法庭為本次聆訊預留了5天時間，即本月20日至24日，但可能耗時數月才能做出裁決。如果法官認為孟晚舟不符合引渡標準，聽證會或將提前結束。此次聆訊重點是辯論美方對孟晚舟的指控是否符合「雙重犯罪」原則。「雙重犯罪」是加拿大引渡法的核心原則之一，即嫌疑人被尋求引渡的國家所指控的罪行在加拿大亦屬於犯罪。

法律界：被引渡機會高

法律界人士指出，孟晚舟被引渡的機會很高。但若引渡請求被認為出於政治動機，或被引渡者可能面臨死刑，引渡請求仍可能被拒。加拿大電視台（CBC）引述加拿大司法部統計的數據顯示，因引渡而被捕的人士最終有90%被引渡。BBC引述熟悉引渡法的加拿大刑事律師波廷（Gary Botting）稱，如果法庭發現孟晚舟存在詐欺或虛假陳述的行為，認定她符合引渡條件的可能性高。

另一方面，孟晚舟已對加拿大邊境服務局、加拿大皇家騎警和加拿大政府提出訴訟，稱自己2018年在溫哥華機場遭拘留時，憲法權利遭到侵害。此案預定6月開庭。

孟晚舟2018年12月在溫哥華機場被捕至今已13個月，若法庭決定釋放她，她將能離開加拿大，不過加拿大的司法部長可在30天內提出上訴。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676