全國姓名統計 「王」「李」人口超1億

【明報專訊】公安部戶政管理研究中心昨日發布《2019年全國姓名報告》。統計數據顯示，目前全國在用姓氏共計6150個。傳統意義上的「百家姓」，佔全國戶籍人口總量的近85%。王、李、張、劉、陳5個姓氏戶籍人口數量前5位。2019年出生的女性、男性新生兒中，「梓」、「子」開頭的名字眾多。
「張偉」「王偉」最多人用
澎湃新聞報道，報告顯示，全國共有23個姓氏戶籍人口數量超過1000萬。王姓、李姓戶籍人口數量均超過1億。戶籍人口數量佔前5名分別是王、李、張、劉、陳5個姓氏。「王」姓戶籍人口數量僅比「李」姓多61萬人。
而在全國戶籍人口中，使用頻率最高的10個姓名依次為：「張偉」、「王偉」、「李娜」、「王芳」、「李偉」、「王靜」、「李靜」、「張敏」、「劉偉」、「張靜」。這些姓名男女皆有使用。全國人口中，有近30萬「張偉」重名，28萬「王偉」、27萬「李娜」名列第三。
2019年出生並已經登記戶籍的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：「浩宇」、「浩然」、「宇軒」、「宇航」、「銘澤」、「子墨」、「梓豪」、「子睿」、「子軒」、「梓睿」。
女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：「一諾」、「依諾」、「欣怡」、「梓涵」、「詩涵」、「欣妍」、「雨桐」、「佳怡」、「佳琪」、「梓萱」。