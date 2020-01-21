全國姓名統計 「王」「李」人口超1億

「張偉」「王偉」最多人用

澎湃新聞報道，報告顯示，全國共有23個姓氏戶籍人口數量超過1000萬。王姓、李姓戶籍人口數量均超過1億。戶籍人口數量佔前5名分別是王、李、張、劉、陳5個姓氏。「王」姓戶籍人口數量僅比「李」姓多61萬人。

而在全國戶籍人口中，使用頻率最高的10個姓名依次為：「張偉」、「王偉」、「李娜」、「王芳」、「李偉」、「王靜」、「李靜」、「張敏」、「劉偉」、「張靜」。這些姓名男女皆有使用。全國人口中，有近30萬「張偉」重名，28萬「王偉」、27萬「李娜」名列第三。

2019年出生並已經登記戶籍的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：「浩宇」、「浩然」、「宇軒」、「宇航」、「銘澤」、「子墨」、「梓豪」、「子睿」、「子軒」、「梓睿」。

女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：「一諾」、「依諾」、「欣怡」、「梓涵」、「詩涵」、「欣妍」、「雨桐」、「佳怡」、「佳琪」、「梓萱」。