病患家屬刀斬名醫手 月內北京第二宗重創醫生事件

現場位於北京朝陽醫院眼科門診，重傷的醫生陶勇是朝陽醫院眼科的主任醫師，專業方向為眼底疾病和葡萄膜炎的診治，並熟練操作白內障摘除聯合人工晶體植入、抗青光眼手術，玻璃體切割和扣帶術，曾獲2015首都十大傑出青年醫生稱號。

案發於昨日下午2時，一名男性患者家屬突然持菜刀從陶醫生的背後施襲，當時陶醫生正在看診，在猝不及防下，身上連中數刀。但兇徒仍不罷手持續揮刀。在場的另外兩名醫生見狀上前阻攔，亦被兇徒所傷。陶醫生逃出門診，兇徒從後繼續追斬，雙方一前一後從樓來到6樓，現場留下長長的血迹。

一母親帶孩子看病 亦被誤傷

兇徒終被聞訊趕到的醫院保安按倒地上制服。陶醫生則重傷倒地，據悉他的後腦部有長達15厘米的刀傷，後頸的刀傷亦有10厘米，另外手臂和身體均有中刀，現場消息稱陶醫生的左手掌更被斬斷，這將影響他繼續做眼科手術的能力。據目擊者稱，陶醫生倒地後已被送往搶救，一名母親帶孩子看病亦被誤傷。大批警察接報趕到，封鎖現在調查。持刀行兇的病患家屬則被警方帶走。

據網友拍攝的影片顯示，案發現場血迹斑斑，血迹自診症間延至走廊，當時在現場的網友表示，自己剛完成醫院帳單繳費，「就聽見慘叫聲，醫生們大喊快報警，殺人了！」

朝陽警方通報，稱市局110接報，在朝陽醫院門診樓內一男子持菜刀傷人後逃離。朝陽警方在醫院安保人員的配合下迅速將涉案36歲崔姓男子抓獲。目前，3名受傷醫護人員及一名受傷民眾正接受治療，暫無生命危險。疑兇已被朝陽公安刑事拘留。這是一個月內北京發生的第二宗嚴重傷害醫生事件。患者家屬孫文斌在2019年12月24日持刀割傷北京民航總醫院急診搶救室的女醫生楊文頸部，終致楊文醫生身亡。在陶勇醫生遇襲的4天前，1月16日，北京市第三中院以故意殺人罪判處孫文斌死刑。