郝龍斌宣布參選國民黨主席

國民黨在本屆總統、立委選舉中大敗，前黨主席吳敦義率一級主管總辭，各方關注國民黨主席改選。日前辭去國民黨副主席的郝龍斌昨日宣布參選黨主席。中央社報道，郝龍斌說，他保證拋開任何個人政治規劃，在未來這一年以「兩個全心」，全心協助黨渡過此一空前危機，全心尋找輔佐國民黨中興之主，並培養年輕接班梯隊。

郝龍斌指出，他對黨的改造有「三個必須」，分別是：黨的改造必須與民意脈動完全契合、黨的改造必須具體落實世代交替、黨的改造必須有符合國際局勢及國內民意的全新路線，尤其在兩岸關係上面，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。

目前，已宣布參選國民黨主席者，還有孫文學校校長張亞中和藍天行動聯盟主席武之璋。

國民黨代理主席林榮德近日提出超過60歲中常委全面退出中常會，國民黨內資深中常委對此的態度也十分兩極。資深中常委李昭平表示，非常贊成，應讓年輕人全面接班。但中常委呂學樟說，中常會應包含老中青不同世代，他認同國民黨要改革，但改革是否以年齡做界定，恐引發疑慮。