習視察雲南部隊 要求保高度戒備

新華社報道，習近平來到駐守在中國西南邊陲的某邊防營，走進戰士宿舍，同大家交流，詳細詢問他們的工作和生活情况。習近平通過視頻慰問了正在邊防一線執行任務的官兵。在某掃雷排爆大隊「排雷英雄戰士」杜富國所在部隊，習近平充分肯定他們為掃除雷患、確保邊疆人民幸福安寧作出的重要貢獻。

20日上午，習近平在昆明接見駐雲南部隊副師職以上領導幹部和團級單位主官。習近平強調，今年是中國決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，也是解放軍實現國防和軍隊建設2020年目標任務之年，各方面任務艱巨繁重。要堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，強化使命擔當，堅決完成各項任務。

習近平還到昆明國際會展中心，了解春節前年貨市場供應及國內外商品展銷情况，同現場群眾交流，又前往滇池星海半島生態濕地，察看滇池保護治理情况。​​​

習近平19日在到騰沖和順古鎮了解絲綢古道交往、歷史文化傳承和生態環境保護等情况時，沿着古鎮小巷步行遇到遊客，有遊客問：「習大大，彭麻麻呢？」習近平笑着回答說：「沒來。過年了都在家裏忙着呢！」附近的人都笑了起來。

和順是古代川、滇、緬、印南方陸上「絲綢之路」的必經之地。中新社報道，習近平來到和順圖書館，察看古絲路上崇文尚教的優良傳統。他沿着古鎮小巷步行，走進「大馬幫博物館」，詳細了解西南絲路古道歷史和近代以來騰沖對外交流史。沿途遊客看到習近平，熱情簇擁上來，習近平同他們親切打招呼。