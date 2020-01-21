孟晚舟引渡聆訊出庭 中方促放人 聆訊5日 審理是否符「雙重犯罪」原則

綜合加媒報道，孟晚舟的引渡案聆訊聽證會將在位於溫哥華的卑詩省最高法院舉行。首席法官霍姆斯（Heather Holmes）將審查美國指控孟晚舟的罪名是否符合加拿大法律規定的引渡基本要求，即在加拿大也構成犯罪。

加拿大在2018年12月應美國要求，在溫哥華機場逮捕正在轉機的孟晚舟，其後指控孟晚舟涉嫌欺詐和違反美國對伊朗制裁措施，2019年3月正式啟動引渡程序。

加拿大檢方指出，孟晚舟在2013年對匯豐銀行代表瞞報了華為與其實控的香港空殼公司Skycom的關係，聲稱與伊朗有業務往來的Skycom僅是華為的合作伙伴，以讓匯豐繼續為華為提供服務。檢方認為，孟的行為涉嫌欺詐，在美國及加拿大都屬違法。

律師：罪行在加國不構成犯罪

孟晚舟否認該指控。其辯護律師稱，孟被指控的罪行在加拿大不構成犯罪，因為加拿大當時沒有對在伊朗做生意的公司實施制裁。彭博社援引上周五（17日）公布的法庭文件報道，孟的辯護律師表示，孟案本質上是美國為實施制裁而包裝成的加拿大欺詐案。如果僅是欺詐行為，美國沒有合法理由追捕孟晚舟，因為「美國沒有為那些誤導外國銀行獲得貸款或其他金融服務的外國國民積極監管世界」。

孟晚舟被控的不當行為發生在香港而非美國或加拿大，成該案件另一爭議點。溫哥華律師希拉（Ravi Hira）表示，「加拿大的欺詐法沒有域外管轄權」。另一方面，本港《南華早報》17日的報道指出，匯豐員工與華為在2010年的聯絡文件中曾談及Skycom的銀行帳戶，或顯示出匯豐當時已知悉華為的伊朗業務。

如果本次的聆訊法官裁定此案符合引渡標準，下一階段聆訊將於6月開始，就加拿大邊防部門懷疑「隱瞞刑事調查」誤導孟晚舟開庭。孟晚舟的辯護團隊去年3年就孟被捕的方式對加拿大當局提起民事訴訟，指控加方在未告知的情况下，對孟晚舟進行逮捕、搜查和審訊，侵犯其憲法權利。孟晚舟可一直上訴到加拿大最高法院，引渡過程可能會持續數年。如果法庭裁定不符引渡標準，則孟可被當庭無罪釋放，但加檢方仍可繼續上訴。

外交部發言人耿爽在昨天重申孟案「完全是一起嚴重的政治事件」，是美加兩國濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益。他強調，中國政府維護中國公民正當合法權益的決心堅定不移，再次敦促加拿大糾正錯誤，及早釋放孟晚舟並讓其回到中國。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676