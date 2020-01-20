逼活豬「笨豬跳」 渝景區被轟虐畜

影片見嚎叫 目擊者：豬很淡定

北京頭條客戶端消息，重慶涪陵區的美心紅酒小鎮景區工作人員，在1月18日將一隻約100公斤的豬，綁上繩索後，從68米的高台扔下表演「笨豬跳」。景區工作人員稱，當天是「笨豬跳」項目開業，所以用豬高空彈跳迎接鼠年到來。

從網上流傳的短片可清晰聽到，活豬在被拖上高台時在低聲喘息，在被推下高台後嚎叫連連，聲音迴盪景區。與此同時，現場爆發出一陣歡呼聲。拍下短片的網民表示，豬當時「很淡定」，「坐電梯上來的時候肯定不聽話，所以把牠綁起來了。後來推下去的時候，牠就很淡定，特別淡定。最後把牠弄上來的時候，牠也很淡定，一直沒有反應沒動」。

對此，許多網民指出，景區這樣的開業營銷活動不合適，這就是虐待動物，稱「動物不應該受到不必要的痛苦」 。

重慶涪陵區旅遊局工作人員表示，注意到相關情况後已聯繫景區了解情况，要求妥善處理。昨日下午，涉事景區回應稱，誠懇接受批評和建議，並致以誠摯的歉意。景區將進一步加強景區宣傳營銷管理。

工作人員：「笨豬跳」後送屠場

華龍網引述景區一名工作人員透露，這頭豬當天「笨豬跳」後，就被當做年豬送往屠宰場。