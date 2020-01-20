名車闖故宮女被揭考試拍照 校方：當時未發現沒處理 官媒促故宮「一查到底」

中共革命元老何長工孫媳、前國家旅遊局長何光暐的兒媳高露近期駕駛平治闖北京故宮引發民憤。新浪微博網民「已經長草很久了」昨日留言披露稱，「研究生教試拍照，孫媳婦真牛」，並貼出一份長春理工大學研究生研究生學位考試的試卷，旁邊還有一張答題卡，「露小寶LL」發完照片後抱怨：「很久沒有寫過這玩意了」。有網民質疑，考試明明不能帶手機進入考場，高露這張照片是怎麽拍的？

校方稱論文沒通過 未獲畢業證

長春理工大學昨日對此發表回應聲明稱，近日，有網民向校方反映 ，稱微博網民「露小寶LL」拍攝並發布了長春理工大學2011-2012學年第一學期研究生英語學位考試試卷。學校隨即迅速召開會議並調查相關情况。聲明稱，經查，高露（網名「露小寶LL」）為該校2009級馬克思主義理論專業碩士研究生，後因其碩士學位論文沒有通過答辯，未取得該校研究生畢業證和碩士學位證。

官媒：憤慨因有人當故宮特權私產

聲明並稱，高露考試期間違反學校規定私自攜帶手機並拍攝試卷的做法，完全屬於個人違反考試紀律的行為。因當時未被監考老師發現而未作處理。不過有網民查出，高露之後在河北師範大學重新讀了研究生，並且畢業發了論文。河北師範大學昨亦在微博發布聲明，稱就網友關心的問題認真核查。經查，該校畢業生與網絡關注沒有任何關聯。

《人民日報》昨日發表評論文章，針對「故宮開豪車」事件表示，「人們的痛心，在於我們珍之重之的國家文物和文化尊嚴受到了侵犯；人們的憤慨，在於600年的故宮早已不是封建特權的私產，卻依然有人試圖破壞這樣的共識。」文章質疑，「為什麼閉館日仍有遊客能夠進入？為什麼2013年初故宮全面實行開放區內禁止機動車駛入的規定後，竟有人可以開着大奔（平治）遊覽？這是管理的漏洞，還是特權的恣意？」

文章稱，面對網上各種猜測，故宮還需一查到底，給公眾一個交代，否則規則失守，只會衍生破窗效應，最終形成難以挽回的信任危機與形象危機。