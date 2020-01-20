京對台會議倡青年交流

中新社報道，汪洋指出，2020年台海形勢更加複雜嚴峻。要堅持一個中國原則，堅決反對和遏制任何形式的﹂台獨」分裂活動。要精準施策，提高惠台利民政策舉措的實效，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展和保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。要大力推動兩岸青年交流，為台灣青年來大陸學習、實習、創業、就業創造更好條件。各級黨委要進一步提高政治站位，切實履行好對台工作的政治責任。

國民黨青壯籲路線辯論

另據《聯合報》報道，國民黨台北市議員羅智強、張斯綱等青壯派昨日在國民黨中央黨部前舉行記者會，宣布成立「+1」facebok社團。「+1」社團發布聲明，呼籲國民黨進行路線大辯論，有意參選黨主席者，要公開闡述兩岸路線，接受檢驗。

羅智強說，國民黨這次大敗是在網絡社群話語權全面淪陷有很大關聯，所以facebook也成立一個社團，目前其中有3萬名成員，都可以發表自己的意見，將來黨主席選舉過程中，「+1」可以變成辯論平台，可以採訪有意願參選黨主席的人對國民黨的未來有何看法，以及兩岸政策的想法等。