檢察長會議：去年起訴3萬人涉黑 升近兩倍

中新社報道，張軍披露，「（2019年）批捕涉黑涉惡犯罪同比下降19.9%，起訴同比上升60.3%。數據一降一升，反映出大量案件進入起訴階段。」張軍說，今年的任務更艱巨。他要求，各級檢察機關嚴格依照法定標準認定黑惡犯罪，從講政治的高度堅決做到「一個不放過、一個不湊數」。

張軍說，在審查逮捕、審查起訴中，注意深挖涉案違法經濟源頭和利益鏈條，徹底摧毀黑惡勢力犯罪的經濟基礎，這是辦案質量的重要方面。他同時強調，在扣押、凍結、處置涉案財產中，要特別注意嚴格區分黑惡財產與合法財產、股東個人財產與企業法人財產，加大監督辦案力度。

檢方在2019年起訴「保護傘」1400餘人，同比上升3倍多。張軍表示，要把調查「保護傘」線索作為辦案必經環節，持續抓好落實。

2018年1月24日，中共中央、國務院發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，部署為期三年的掃黑除惡專項鬥爭，要求「掃黑除惡」與「基層反腐敗」結合起來，收起黑社會組織「保護傘」，剷除組織犯罪滋生土壤。