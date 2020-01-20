發改委：增美進口助中國居民需求

根據中美兩國第一階段貿易協議，中國承諾將在兩年內增加從美國進口2000億美元的商品和服務。作為交換，美國將降低對一部分中國商品加徵的關稅。中國網報道，孟瑋昨日在新聞發布會表示，美國在能源、製成品、農產品、醫療、金融等領域具備優質供給能力，擴大自美進口，有利於滿足中國居民對優質商品和服務的需求。

孟瑋稱，加強中美經貿合作符合中國經濟高質量發展要求，有利於促進國內市場競爭，推動產品和服務提質升級。中美兩國都是市場經濟國家，中國企業將遵循世貿組織規則，根據市場化原則，與美國企業商談進口協議，擴大自美商品和服務進口。孟瑋表示，下一步，2020年將繼續推動負面清單修訂，將繼續按照「只做減法、不做加法」的原則，進一步擴大外資市場准入，加強自貿試驗區開放試點。

中美簽署第一階段經貿協議後，針對中美達成農業領域協議、大量進口美國農產品的影響，國務院副總理劉鶴曾表示，中國在大量進口的過程中，是按照市場原則供給規律進行。企業根據消費者需要，根據市場供求關係進行進口，進口後要面臨消費者的檢驗。

孟瑋：中國仍是最大發展中國家

另據中新社，孟瑋指出，發達國家人均國內生產總值（GDP）一般在3萬美元以上，中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段，仍是世界最大發展中國家。她強調，中國前進道路上仍面臨不少問題和挑戰，需要凝心聚力、堅定信心、不懈奮鬥。