周永生對本報指出，施奈德說法顯示，因中國經濟和綜合國力的成長，美國愈發感受到中國的軍事壓力，從前以蘇聯、其後俄羅斯為最大對手，逐漸轉向將中國視為最大對手，「過去的確沒有這麼明確的表態。」他認為，美國軍方對中國這種不太友好的表態愈來愈公開化、明確化，但中美還是以合作為主導的國家關係，美國不應公開地宣稱中國是其最大的敵人。

周永生說，實際上美國誇大了中國的威脅，因中國既沒有實力消滅美日在亞太的力量，也沒有這個考慮。中國發展海空軍力量只是為了保護自己的商路，保護自身經濟利益。

他表示，美日同盟關係，從日本角度以及從美國的戰略企圖上來看，都必定會加強，而不會削弱。對日本來說，肯定會以美日軍事同盟作為最主要的外交政策，同時日本跟中國改善關係也是正常的，也能夠得到美國的允許。「日本在這方面很有外交技巧，可以兩不耽誤。」

周永生又說，「儘管（美日同盟的）現實目標和潛在目標是針對中國，我想中國也不要完全對立，我們還要採取接觸和合作的心態，化解矛盾，增加合作面，增加共同利益的一面。」