稱中國欲掌控一二島鏈 處心積慮改變兩岸現狀 駐日美軍司令：美日最大挑戰是中國

施奈德早前在日本第一大報《讀賣新聞》的專訪中表示，長遠來看，對美日兩國、區域或世界來說，最大的挑戰來自中國。他認為，中國不僅想掌控第一島鏈內側，也想掌控第二島鏈，最終目的是趕走美國，消滅美國在印太地區的同盟關係，從而在世界範圍內成為主宰國家。

施奈德稱美非想圍堵中國

他表示，美國並非想圍堵中國，但美國反對中國「懷惡意」、「企圖破壞以法治為基礎的國際秩序」的行動，一定要採取因應措施。據公開資料，「島鏈（Island Chain）」是由前美國國務卿杜勒斯於冷戰時期1951年首次明確提出的概念，是為圍堵或遏制亞洲大陸勢力而設想的「西太平洋防衛圈」界線。

施奈德並談及對地處第一島鏈的台灣的看法，表示北京「處心積慮想變更或推翻兩岸現狀的情况很明顯」，不但在軍事方面，在情報及網絡活動都有所體現，且又展開外交戰，企圖切斷台灣與其他國家的外交關係、讓台灣更孤立於國際社會。

美日將密切監視釣魚島海域行動

針對釣魚島問題，施奈德表示，美軍與日本自衛隊緊密合作，密切監視中國軍隊每月在釣魚島海域的行動。又稱中國這些行動本質上雖無攻擊性，但可能是想削弱日本施政權，或向世界及區域宣示自身對釣魚島擁有施政權。他表示，美軍將持續關注中國，並提供情報給日本，持續支援日本自衛隊。

沃爾夫：中國試圖破壞美影響力

沃爾夫上周五（17日）對國土安全專家組發表2020年該部工作要務講話時也稱，中國對美國構成嚴重威脅，繼續是美國最主要的戰略對手。

據「美國之音」報道，沃爾夫表示，與其他國家不同的是，中國通過公開和秘密途徑，努力對美國的實力和主導地位構成「體制內」的威脅。中國利用美國的開放社會、學術和科技機構拓展海外影響力，又繼續利用市場準入等公開的法律、政治和經濟手段進一步施壓，營造信息環境，破壞美國的影響力和國際地位；並在網絡領域對美國構成威脅，試圖通過間諜活動等影響美國經濟。

沃爾夫稱，包括國土安全部在內的美國政府機構，正使用適當行政手段對付來自中國的威脅。為對抗北京的行動，國安部採取的措施包括保護美國關鍵基礎設施，對抗大規模殺傷武器，維護供應鏈健康，確保移民、海洋和交通安全，並對來自海外干預、互聯網威脅和情報活動進行反制。

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