中緬同意構建命運共同體 簽29項協議 習近平結束訪問

新華社報道兩國領導人在會談後共同出席多項雙邊合作文件文本交換儀式，涉及政治、經貿、投資、人文、地方等多個領域。習近平表示雙方決定共同構建中緬命運共同體，開啟了雙邊關係的新時代。下一階段將對各領域交流合作進行系統規劃和部署。習近平表示，建好中緬經濟走廊是雙方共建「一帶一路」的重中之重，雙方已經啟動走廊實質建設。同時雙方要聚焦龍頭項目，發揮好示範帶動作用，加快推進中緬邊境經濟合作區和仰光新城建設。此外還要統籌推進公路、鐵路、電網等互聯互通項目，儘快形成連通走廊的骨架網絡。

推進公路鐵路電網等互聯互通項目

陪同習近平出訪的國務委員、外長王毅在介紹習近平訪緬成果時稱，此訪時間雖短，但日程緊湊，成果豐碩。習近平出席了12場活動，見證簽署達成29項各領域合作文件。但沒有透露文件的內容。路透社稱，協議包括同意加快推動中緬經濟走廊發展，並同意興建鐵路連接中國西南部和若開邦，但不包括備受爭議由中國投資的克欽邦密松水庫工程。報道引述「國際危機組織」駐仰光的分析人士霍西（Richard Horsey）表示，「雖然中緬簽署了很多各種不同的協議，但並沒有特別重大的內容，總體感覺是緬甸對於來自中國的投資持謹慎態度，尤其在該國年底舉行大選前」。

分析：欠特別重大內容 顯對華資謹慎

中方媒體則將打造中緬命運共同體形容為此訪的「點睛之筆」。目前與中國一致同意打造命運共同體的國家包括巴基斯坦、緬甸，簽署了正式合作計劃的則有老撾和柬埔寨兩國，老撾更是以黨的名義簽署（中國共產黨和老撾人民革命黨），致力推動的國家則包括越南。此次緬甸宣布「決定共同構建中緬命運共同體」，暫未見簽署具體合作文件。內地官媒稱，「一帶一路的終極目標是實現人類命運共同體」。中新社引述中國現代國際關係研究院東南亞與大洋洲研究所副研究員駱永昆表示，而命運共同體的理念和實踐也不局限於中國與中南半島國家，例如中國—東盟命運共同體建設就已取得重要成果。