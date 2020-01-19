駐京周記：「反向春運」成潮流

接親人到自己工作城市團圓

由國家發改委等9部門聯合發布的《關於全力做好2020年春運工作的意見》中，首提「鼓勵『反向春運』」，並明確推行回空方向列車票價優惠措施。交通運輸部運輸服務司指導發布的春運出行預測報告，對「反向春運」的熱門城市進行了預測，廣州、北京、上海、成都、重慶、深圳等城市榜上有名。

一邊是返鄉的高額路費，一邊是「白菜價」進城優惠，「反向團圓」的經濟帳並不難算清楚。而凡是選擇請父母來自己工作生活的城市過年的，大多在城市有個落腳點，至少居住環境並不窘迫；對於在北上廣深仍然群租的打工者，要父母反向進城，就需首要解決住宿問題。

記者曾向多名在北京工作的朋友詢問春節是否回家，部分家在東北和西北的朋友會選擇不回。究其原因，一是家鄉比北京寒冷，二是回家會面對親屬的各種關於自身生活異常「關心」，最主要的是既要向晚輩派利市，又要向長輩表孝心。若再加上參與一些同學聚會，過年花掉兩三萬元人民幣也是很稀鬆平常的事。這些錢對於他們而言，一般是扣除必要支出後，在大城市工作兩三個月的收入。

更重要的是，對那些上學即離家、畢業即在外地工作的奮鬥者，家庭和宗族的觀念大部分僅僅維繫在至親範疇。避免回到家鄉，也是抹去鄉愁的一種體現。對他們而言，家鄉屬於一種記憶，恐怕早已隨着城市化的建設消失殆盡。「回去也要花兩三萬，接爸媽過北京好好玩幾天，就算住個酒店，吃簡單一點也就一萬多，還是有節省的。」

明報記者 鄭海龍