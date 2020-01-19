罷韓第二波春節啟動 韓國瑜指尊重民意

《聯合報》和中央社報道，中選會副主委陳朝建陳朝建表示，2018年高雄市長選舉選民有逾228萬人，罷免案首階段應有1%選民、即至少2.28萬人提議，高雄市選委會上周三（15日）查對清點，收到2.99萬份提議書，其中2.85萬份符合規定，已達法定人數。至於第二階段連署，60日內須有10%以上被罷免人原選舉區的選舉人連署，且第一階段提議人不得為第二階段連署人。如進入第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意票，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，約需逾57萬票。

中選會：已收2.8萬提議

根據規定，中選會收到有效連署書後，40天內須完成審核連署人名冊，確認人數，同意罷免案即成立，並將罷免理由送交韓國瑜，韓須在10天內提出答辯書，中選會收到答辯書屆滿5天，會公告投票在成案後20天至60天內舉行。因此整個罷免程序最快要到下半年才有結果。

民間團體「WeCare高雄」發起人尹立表示，第二階段聯署最快在春節期間展開，近期將公布聯署時間及罷韓總部地址，呼籲返鄉過年的鄉親屆時能多留在高雄幾天，響應罷韓。他又呼籲高雄市政府及高雄市選委會嚴守行政中立，不要干擾市民行使罷免權。

韓國瑜透過高雄市政府新聞局回應稱：「目前全力拼市政，罷免案尊重民意的決定。」韓國瑜陣營人士也指出，這時候韓國瑜最重要的就是少說話多做事，認認真真地把高雄市長做好。國民黨黨務人士表示，若罷韓案通過，對國民黨甚至是韓國瑜本人當然都將是進一步重創，也可能讓國民黨地方執政版圖出現鬆動，但以韓就任一年來高雄基建轉變成績有目共睹，對韓在市政表現上仍有信心。