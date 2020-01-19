京女駕名車閉館日闖入 官媒：誰給特權者開綠燈 網民舉報故宮新院長玩忽職守

17日下午3時許，微博認證「中國國際航空有限公司乘務員」帳號的女子「露小寶LL」，在微博發出數張在故宮太和門金水橋前廣場與平治越野車的合影，並配文字「趕着周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒（京方言，不受約束地瘋跑）」。該文迅即引起網民不滿，有人發現該女車牌為京A8，同款越野車售價近240萬元（人民幣，下同），斥女子濫用特權。「露小寶LL」則斥「檸檬精（妒忌）太多」。網民再起底「露小寶LL」為中共元老何長工孫媳、前國家旅遊局長何光暐的兒媳高露，並揭發其是抖音網紅，曾在視頻中展示過兩塊市場價值分別580萬及1000萬左右的名表。

「露小寶LL」為中共元老孫媳

對於高露的微博認證，中國國際航空有限公司昨表示，高露此前為公司空姐，但在數年前已離職。故宮博物院17日晚間通過官方微博致歉，高露亦刪除了微博的所有內容。但事件昨日繼續發酵，並陸續有多宗在過去兩年有人駕車進入故宮禁車地方的事件曝光。去年有位女網友寫道，在一個周末免票開車進了園區，還說不是每個人都能這樣，她是「找了熟人打點」。

另有一張太和殿前停有20多輛車的圖片亦曝光，圖中有老鼠的圖案，時間應是近日，而這麼大批的車輛停泊，被認為可能得到了故宮方面的允許。故宮工作人員陳輝（化名）對《新京報》說，車開進去倒是沒那麼容易損壞文物，但她（高露）發微博炫富，是非常不恰當的。

事件引起官媒的齊聲討伐，新華社微評批評，在有管理維護和相關制度和規則下，一些人竟然可以在閉館日驅車遊覽，即給文物安全帶來風險，更散發著一股特權的味道。希望故宮能夠拿出修文物的認真與擔當地事件進行徹查，給公眾一個負責任的交代。

評論稱恐難挽回信任及形象危機

該社旗下《半月談》雜誌則質問「是誰在給特權者開綠燈」。《人民日報》評論亦追問，「這是管理的漏洞，還是特權的恣意？面對網上各種猜測，故宮還需一查到底，給公眾一個交代，否則規則失守，只會衍生破窗效應，最終形成難以挽回的信任危機與形象危機。」 問責的矛頭直指去年4月始上任的院長王旭東。至昨晚，已有網民在中紀委網站舉報王旭東涉嫌玩忽職守。

根據衛星圖像顯示，在故宮西華門北側內務府附近，曾設有一個停車場，在東華門一側亦有停車場，圖像顯示兩側共可停車百餘輛。不過本報了解到，隨著內務府遺址的修繕，原停車場已被佔用，故宮工作人員車輛需再向北側，沿宮牆巡邏道路停放。此外在神武門內東西兩側的故宮博物院會議中心及派出所和消防隊駐地，也是車輛可以停靠範圍。

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