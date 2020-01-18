因中梵臨時協議讓位 閩東原主教遭迫遷

在中國與梵蒂岡商討簽署關於主教任命問題的臨時協議期間，有報道稱，兩名教廷任命、但中國當局不承認的主教，包括郭希錦和汕頭教區的莊建堅，2017年被梵蒂岡代表要求讓位給中方「自選自聖」的主教，郭更在復活節前後遭監禁一個月。61歲的郭希錦讓位給官派的詹思祿後，降職為輔理主教，但一直拒絕登記加入官方的天主教愛國會。詹思祿曾被「絕罰」，後獲教宗方濟各特赦。

天主教媒體「亞洲新聞」（Asia News）報道，當局周三發出驅逐令，要求郭希錦及與其一起工作、生活的神職人員離開福安市羅江天主堂主教府，他們現時無家可歸。為了加快驅趕，當局同日切斷教堂的水電供應，並貼出通告稱，有關建築物不符合消防規定，基於安全理由必須「停止使用」。

指不符消防規定 至少5堂區被關

福建當局同樣以消防安全為由關閉福安、賽岐、雙峰等至少5個堂區，其中兩個大堂區福安和賽岐分別有1萬多名和3000名信徒，福安堂區71歲的劉光品神父被逐出教堂，賽岐堂區50歲的黃進同神父更被驅逐離開當地。不過，警方趕走雙峰堂區拒絕登記的神父之後，詹思祿任命了另一名神父，教堂沒有進行任何結構修復，就立即重新開放。

相關養老院被關 有人流落街頭

另外，當局周一（13日）還關閉賽岐堂區附近一間由仁愛小姊妹會管理的養老院，該院在近20年間接待並照顧無家可歸的長者，現在養老院的30多名長者有部分被親戚接回家，但有人流落街頭。

在閩東教區57名神父中，至少20人拒絕官方登記。他們說，簽名「僅僅是更大的迫害和控制的開始」，這往往使神父成為「黨的官員」，需同意不向18歲以下的兒童及青少年傳福音，並且要採取一切主動行動，傳福音到至高無上的共產黨。有神父表示，教廷「太輕易」簽署臨時協議，「現在是梵蒂岡國務院從夢想中醒來的時候了，並承認它犯了一個錯誤，否則在這種情况下將是同謀」。