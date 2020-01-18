北京聞風：央視播《國家監察》披露反腐猛料 ／文：鍾鳴九

20餘典型 「奇葩」內情惹熱議

據創作團隊介紹，該片由國家紀委宣傳部和央視聯合出品，反映紀檢監察體制改革成效，其中從近兩年發生的大量個案中選出的20餘宗典型案例。攝制組去年5月上旬至8月底，先後赴天津、湖南、四川、吉林等20多個省區市和中央紀委國家監委7家派駐紀檢監察組實地拍攝，採訪紀檢監察幹部、有關被調查人及涉案人員、群眾330餘人。

該片播出後，幾乎每集的細節都成為熱議話題，「貴州貪官往下水道倒茅台倒不盡」、「兩億贓款堆家中不敢花」、「貪官家中搜出674張購物卡」等與《國家監察》相關的話題均進微博熱搜榜。該片除了在央視黃金檔播出，還同時在中紀委網站、愛奇藝、芒果TV、優酷視頻、騰訊視頻、嗶哩嗶哩等平台播出，迅速上升為各網站最熱門紀錄片。各大媒體也紛紛對該片發表評論。中紀委網站有評論指出，作為年度反腐大片，裏面可不是僅有「奇葩」案情，「片中針對案件暴露出的問題進行以案促改、推動建章立制等相關內容，更值得關注和深思」。

提扶貧貪案 深入整治微腐敗

此次選取的20多宗案例不都是「大老虎」，還有一些配合今年監察反腐重點的案例。如挪用扶貧款項賭博的村官，貧困鄉花799萬元人民幣刷白牆案等。此次全會公報專門針對脫貧攻堅領域提出：全力保障脫貧攻堅決戰決勝，集中整治群眾反映強烈的突出問題。精準施治脫貧攻堅中的形式主義、官僚主義等問題，加強對脫貧工作績效特別是貧困縣摘帽情况的監督，要深入整治民生領域的「微腐敗」、放縱包庇黑惡勢力的「保護傘」、妨礙惠民政策落實的絆腳石，促進基層黨組織全面過硬。

北京反腐專家指，今年反腐工作重點明確，其中對決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的全力保障首當其衝。這將是中央在構建一體不敢腐、不能腐、不想腐體制機制，推進形成更加穩定、科學反腐敗戰略格局中，必須面對的一場嚴峻考驗。

文：鍾鳴九