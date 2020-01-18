忌日拜祭趙紫陽 家屬：墓地監控如監獄

【明報專訊】昨是中共前總書記趙紫陽逝世15周年忌日，其家人和舊部首次在忌日往北京昌平民間墓園天壽園的趙紫陽墓地拜祭。墓園有大批公安和便衣人員駐守戒備，民眾進入要登記身分證及說明拜祭對象；而趙紫陽墓地則裝有監控設備，趙紫陽二子趙二軍說就跟「監獄一樣」。
墓園首設登記制 訪客須被拍照
昨日墓園守衛森嚴。大批公安駐守戒備，中國人權民運信息中心消息稱，有到現場的人士稱，當日墓園附近約有60名公安或便衣。以往天壽園沒有登記制度，拜祭人士可以自由出入，但昨日不僅要登記身分證及說明拜祭對象，還要被拍照。
綜合海外及本港媒體報道，趙紫陽兒子趙二軍、女兒王雁南和丈夫王志華及其他親友、舊部，當日一大早前往墓園。趙二軍進入墓園前稱，趙紫陽墓地附近裝設了監控鏡頭，「高清人臉識別，直接上傳公安局，讓你沒有死角」，他說全世界最科技的東西都在這裏了。另外，墓地旁邊種下大量樹，「高高地擋着」，以防民眾找到那裏，另外還不可以獻花、敬禮或拍照。
樹木圍欄遮墓碑 「不知當局怕什麼」
已停刊的《炎王春秋》副總編王彥君表示，去年10月趙紫陽骨灰安葬時，從遠處已經看到趙紫陽的墓碑，後來當局在墓園設監控鏡頭，又不准前來獻花拜祭的人拍照，這次當局更用樹木及圍欄包圍墓碑。他認為令人難以接受，因為應該有很多人想來拜祭憑弔，趙紫陽是公眾人物，墓碑應對外開放。新華社前副社長李普女兒李欲曉則稱，當局無必要遮掩墓園，不理解當局害怕什麼。
趙紫陽被視為中共黨內改革派，六四事件後，趙紫陽被剝奪中共黨內外一切職務，並被軟禁在北京家中16年，直至2005年1月17日去世，終年85歲。他和2013年病逝的夫人梁伯琪的骨灰，一直安放在富強胡同六號四合院，趙家多年來與當局商討下葬骨灰的問題，直到去年10月才得以安葬在北京昌平區民間墓地天壽園。