忌日拜祭趙紫陽 家屬：墓地監控如監獄

墓園首設登記制 訪客須被拍照

昨日墓園守衛森嚴。大批公安駐守戒備，中國人權民運信息中心消息稱，有到現場的人士稱，當日墓園附近約有60名公安或便衣。以往天壽園沒有登記制度，拜祭人士可以自由出入，但昨日不僅要登記身分證及說明拜祭對象，還要被拍照。

綜合海外及本港媒體報道，趙紫陽兒子趙二軍、女兒王雁南和丈夫王志華及其他親友、舊部，當日一大早前往墓園。趙二軍進入墓園前稱，趙紫陽墓地附近裝設了監控鏡頭，「高清人臉識別，直接上傳公安局，讓你沒有死角」，他說全世界最科技的東西都在這裏了。另外，墓地旁邊種下大量樹，「高高地擋着」，以防民眾找到那裏，另外還不可以獻花、敬禮或拍照。

樹木圍欄遮墓碑 「不知當局怕什麼」

已停刊的《炎王春秋》副總編王彥君表示，去年10月趙紫陽骨灰安葬時，從遠處已經看到趙紫陽的墓碑，後來當局在墓園設監控鏡頭，又不准前來獻花拜祭的人拍照，這次當局更用樹木及圍欄包圍墓碑。他認為令人難以接受，因為應該有很多人想來拜祭憑弔，趙紫陽是公眾人物，墓碑應對外開放。新華社前副社長李普女兒李欲曉則稱，當局無必要遮掩墓園，不理解當局害怕什麼。

趙紫陽被視為中共黨內改革派，六四事件後，趙紫陽被剝奪中共黨內外一切職務，並被軟禁在北京家中16年，直至2005年1月17日去世，終年85歲。他和2013年病逝的夫人梁伯琪的骨灰，一直安放在富強胡同六號四合院，趙家多年來與當局商討下葬骨灰的問題，直到去年10月才得以安葬在北京昌平區民間墓地天壽園。