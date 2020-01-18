習近平訪緬 推中緬經濟走廊落實 今與昂山素姬會談 專家料簽多項協議

習近平另晤緬國防軍總司令

新華社報道，昨日下午，習近平乘坐專機抵達緬甸首都內比都，習近平表示，中國與緬甸是友好鄰邦，兩國建交70年以來，共同倡導和平共處五項原則，推動各領域交流合作，期待與緬甸領導人就兩國關係和共同關心的問題深入交換意見。習近平隨後在總統府出席緬甸總統溫敏舉行的歡迎儀式，昂山素姬亦前往總統府與習近平會晤，並定於今日舉行會談。BBC稱，除昂山素姬外，習近平今還將與緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面，並計劃會見議會和幾個少數黨派領導人。

習近平與昂山素姬正式會談後，兩國料將發表聯合聲明，還將舉辦中緬建交70周年慶祝活動。2009年，習近平曾以國家副主席的身分訪問緬甸，這次是自時任國家主席江澤民2001年訪問緬甸後，時隔19年中國國家主席再次訪問緬甸。

皎漂港兩泊位 造價102億

數據顯示，中國目前是緬甸最大貿易伙伴和第二大投資國。此次習近平訪緬，將推動雙方在該計劃下簽署價值數十億美元的基礎設施合作協議。其中備受關注的是緬甸西部若開邦的皎漂（Kyaukpyu）經濟特區項目。項目原定總價值73億美元（約570億美元），緬方隨後提出縮減至13億美元，原有的10個泊位縮減至2個。BBC形容港口「將讓北京獲得直接通往印度洋的門戶」。法新社稱，昂山素姬在習近平來訪前罕見去到克欽邦，當地密松大壩興建計劃自2011年起停擺，昂山素姬到當地可能與大壩工程將重啟有關。

報告：中方40項目 緬僅同意9項

荷蘭智庫跨國研究所（Transnational Institute）近期的一份報告顯示，中國政府根據中緬經濟走廊提出了多達40個項目，但只有9個得到緬甸同意。這9個項目中，只有3個得到公開確認。

中國南海研究院副研究員彭念對本報表示，通過與緬甸當地人士的交流，預計習近平此次訪問最少簽署5個協議，主要集中在經濟合作方面。其中首要目標是將中緬經濟走廊落地。

彭念說，這個2017年中方提出的「人字形」經濟走廊基本規劃，到現在很多項目還沒啟動，「中國比較着急」，王毅12月去的時候已經提及加快建設。他表示，木姐到曼德勒鐵路項目已完成可行性報告，預計訪問將促成貸款協議，「錢到位，當地環評通過後就能動工，項目就不再是空殼」。他還指出，緬甸此次應會和中國在戰略安全、地區安全上加強合作。中緬有戰略安全對話機制，作為通向印度洋的重要通道，未來可在南海問題上協調立場。

另外，今年是緬甸的大選年，彭念表示，昂山素姬上月剛在海牙國際法庭對羅興亞問題作辯護，中國領導人此訪有為緬甸政府在處理羅興亞人問題的立場「站台」的意味。

明報記者

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