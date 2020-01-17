𠝹頸殺醫案 男子判死刑

新華社報道，法院審理查明，去年12月4日，孫文斌及親屬將其母孫魏氏送至民航總醫院治療。因孫文斌不滿楊文對其母的治療，懷恨在心、意圖報復。同月24日6時許，孫在急症搶救室內，持事先準備的尖刀反覆切割、扎刺正值班的楊文頸部，致楊文死亡。孫作案後報警投案。

手段殘忍 自首仍不足輕判

法院認為，孫文斌故意非法剝奪他人生命，其行為已構成「故意殺人罪」，罪行極其嚴重，依法應予處罰；孫文斌作案後報警，到案後如實供述所犯罪行，應依法認定為自首。鑑於孫文斌犯罪性質極惡劣，殺人手段特別殘忍，情節、後果特別嚴重，社會危害性極大，雖有自首情節，但不足以從輕處罰，法庭判處死刑。孫文斌當庭表示認罪。

55歲的孫文斌曾是一名屠夫，其母年屆95歲，因腦梗塞後遺症入院後，家屬多次不配合治療方案。醫護人員引述孫文斌家人稱，孫在事發3天前已準備，四五天前已揚言要殺楊文。另有醫護表示，孫文斌事發前多次聲稱，一旦母親去世，「所有醫護別想活命」。楊文身亡後，孫的母親轉入北京朝陽醫院繼續醫治。