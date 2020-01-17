故宮6688元年夜飯捱轟取消 餐廳疑越權經營 網民憂損文物

明報記者

故宮角樓餐廳12日推出的年夜飯，從小年夜（農曆臘月廿三）開始預訂，到正月十五結束。每天接待3桌，一桌10人，收費6688元，每增加一名客人再多收680元，後續將推出年夜飯菜單。當日，餐廳員工表示，半天時間內年夜飯已全部預約完畢；消費者如有需要，在正月十五後亦可接受預約。

故宮推出年夜飯的消息也瞬間登上內地新聞熱搜榜，引起網民熱議。長沙「用戶6537577429」表示，「這個地方是老祖宗留給我們的寶貴文化遺產，不是給我們用來糟蹋的，要好好保護，想想巴黎聖母院吧，別到時後悔都來不及」。微博帳號「肖恩」認為，6688元的價錢並不貴，而且每日限量3桌，這種靠「物以稀為貴」的心理促銷，無可厚非。央視報道，一個近40萬人參與的投票顯示，認為太過商業化和認為不該取消年夜飯的人數基本持平。

至昨日，《新京報》稱有顧客收到故宮角樓餐廳通知，預訂的年夜飯已全部取消，訂金也全數退還。中新社亦引述餐廳員工表示，年夜飯已取消，但就未透露原因。目前故宮角樓餐廳仍正常營業。本報發現，最早公布故宮年夜飯的是名為「北京吃貨小分隊」的微信公眾號，但昨日有關內容已刪除。故宮宣傳部門員工稱，對故宮角樓餐廳推介年夜飯並不知情。

工商登記未涵餐飲 故宮：不知情

2019年3月，故宮角樓餐廳因供應火鍋引發爭議，儘管餐廳稱用電磁爐而非明火，但仍被叫停，當時有評論稱油煙可能傷害故宮建築或藏品。工商登記顯示，故宮角樓餐廳由北京角樓餐飲管理有限公司經營，北京什剎海之源會獎商務有限公司為大股東，與北京故宮博物院並無關聯。而「北京角樓餐飲」工商註冊登記經營範圍，雖涵蓋餐飲和酒店管理及銷售食品，卻沒有明火煮食的「餐飲服務」。因此不論經營火鍋還是推出年夜飯，故宮角樓餐廳均涉嫌超越經營範圍。