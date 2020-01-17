美專家：執行機制恐令協議一拍兩散

路透社指出，根據協議文本，如果產生紛爭導致美國重新對中國商品加徵關稅，最終的結果可能讓整個貿易協議分崩離析。協議規定，若有違反承諾的情况，將依照損失按比例加徵關稅。但如果違規方不認同，唯一能做的就是撕毁協議。協議中並沒有對申訴或加徵報復性關稅給予規定。

民主黨人批向華屈服 承諾不可信

協議文本稱，「如果被申訴方認為申訴方的行為是惡意的，解決辦法是向申訴方提供書面退出通知，退出本協議。」特朗普政府的一名官員表示，協議中並沒有對「惡意」和「善意」給出定義，但行動將基於事實和經濟影響。報道引述美國的中國貿易專家指，在這種情况下，執行行動可能導致協議破裂。而美國的其他一些貿易協議聘請第三方仲裁小組來解決爭端，如新簽署的美墨加貿易協議。

美國民主黨人則認為，協議沒有處理中國網絡竊密和國有企業補貼等深層次結構問題。他們批評特朗普總統向中國屈服，換來的只是不可信的承諾。據美國之音報道，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）措辭強烈地說：「對於工人和企業而言，這項所謂的協議幾乎沒有任何實質意義，他們感到中國貿易和工業濫用的殘酷無情。 我非常擔心習近平主席因為放棄這麼少的東西而在背後嘲笑我們。」

（中美角力）