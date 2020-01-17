涉知識產權農產品匯率共7方面 美承諾取消部分關稅 劉鶴：協議緩和緊張互利共贏

雙方同意保護知識產權 不得強迫轉讓技術

劉鶴在簽署協議後向中方媒體通報有關情况表示，第一階段協議在相當程度上解決了中美雙方關切、實現互利共贏。新華社報道，這主要體現在3個方面，一是深化貿易領域的雙向合作，其次是進一步放寬市場准入，以及持續優化營商環境。劉鶴又指，協議有助於緩和當前貿易摩擦緊張局面，消除市場不確定性，同時有利於維護中美整體關係的穩定健康發展。

特朗普16日在Twitter發文稱，「（這）是有史以來最偉大的協議之一！對中國和我們的長期關係也有好處」。他指出，2500億美元將返回美國，美國現在處於中美貿易第二階段開始的有利位置。美國歷史上亦從未有過這樣的事情。

據財政部公布的中文版協議，雙方同意加強知識產權保護，不得強迫對方技術轉讓、同意拓展農業領域的合作交流、擴大貿易、深化金融服務方面的合作、提高匯率政策透明度等。當中，擴大貿易方面一直備受外界關注。

中方需擴大對美進口2000億美元

協議要求，中國「應確保」從2020年1月1日至2021年12月31日兩年內，在2017年基數之上，擴大自美採購和進口商品及服務不少於2000億美元。其中規定，在2020年對美進口至少329億美元製成品、至少125億美元農產品、至少185億美元能源產品，以及至少128億美元的服務。

英文本附25頁採購清單 中文本僅1頁目錄

2021年則需採購與進口製成品至少448億美元、農產品至少195億美元、能源產品至少339億美元，以及至少251億美元服務。美方公布的協議英文文本在該部分內容後，附上了詳細的25頁四大類採購產品清單，而協議中文文本暫僅附對應英文版清單第1頁的產品大類目錄。

協議同時寫明，美國應確保採取適當舉措，以便有足夠的美國商品和服務供中國採購和進口。同時，雙方將基於市場價格和商業考慮採購活動，並同意在某些年份市場狀況可能會影響採購的時點。在判定落實情况時，若雙方得出互相矛盾的貿易數據，將就此磋商。在認為美國未能保證供應足夠商品和服務時，中國也有權提出磋商。

對於兩邊都有不滿意的聲音、從各自的角度都認為對方獲得好處更多。內地官媒《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」評論稱，這可能是「當下對雙方都相對有利的狀態」。文章回應中方加大採購引起的質疑稱，2017年特朗普訪華後曾與國家主席習近平簽署有關商業合同和雙向投資協議，當時總金額超過2500億美元，不過在貿易戰打響後，上述協議的落實受到衝擊；亦即美方「先破壞之前的共識」，這次卻宣稱中方承諾加大採購算是美方勝利，「真不知該如何評價」。

針對美方先前多次強調的協議執行機制問題，現協議確定，雙方將建立「貿易框架小組」，設立「雙邊評估和爭端解決辦公室」，以處理日常申訴與組織磋商。

明報記者

（中美角力）

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