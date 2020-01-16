吳敦義辭國民黨主席 林榮德代理 青年黨員闖黨部 喊「老賊下台」爆衝突

檢討報告列七大敗選原因

綜合台媒報道，吳敦義原本建議由國民黨立法院黨團總召曾銘宗代理黨主席，中常會則指曾銘宗「不具中常委資格」而否決。中常委最後推舉林榮德暫代黨主席，曾銘宗改為擔任代理秘書長，負責黨務。黨中央又提報敗選檢討報告，列出兩岸論述失靈、總統初選紛擾、惡質網軍帶風向、選戰策略失誤、黨內不團結、不分區提名爭議、未獲青年青睞等7大原因。另會分析檢討總統候選人韓國瑜的個人形象、參選正當性及選戰策略等因素。

林榮德在會後記者會表示，國民黨這次受到空前衝擊，當然要深切改革，他代理主席的首要工作是讓黨主席及中常委改選圓滿順利，並公開、公平、公正地選出國民黨最有能力，能重振雄風的最適當人選。根據國民黨官網，林榮德是台灣一家建材集團董事長，在多個台商公會及協會擔任職務，並是國民黨大陸台商黨代表聯誼會會長、海基會台商財經法律顧問，擁有大陸投資經商背景。

林榮德：首務改選黨主席重振雄風

國民黨昨還公布黨主席補選時程表與作業細則，1月30至31日領表，2月3日至4日登記。本周五公告選舉後，至2月3日登記日前進行參選人黨員連署。3月7日投票補選黨主席。目前已辭去副主席的郝龍斌及前主席連戰之子連勝文都先後就補選發聲，被認為有意角逐。

昨舉行會議前，有不少青年團體在國民黨中央黨部外示威，力促國民黨改革。其中前國民黨青年團總團長林家興率數名青年發起「青黨行動」，闖入黨部大廳，高喊「老賊下台」，與黨工、保安發生激烈衝突，最後遭帶離黨部；有一群青年在外面持續抗議，高喊「國民黨就是這樣對年輕人的，把年輕人趕離黨部」。