中紀委四次全會閉幕 強調確保政令暢通

推進不敢腐、不能腐、不想腐體制機制

新華社和中新社報道，全會要求，今年要堅持穩中求進工作總基調，協助黨委深化全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的制約和監督，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，在堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化中充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用，建設高素質專業化紀檢監察幹部隊伍，推動新時代紀檢監察工作高質量發展，為決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅提供堅強保障。

對於「一體推進不敢腐、不能腐、不想腐體制機制」，公報指出，對中共十八大以來不收斂不收手，嚴重阻礙黨的理論和路線方針政策貫徹執行、嚴重損害黨的執政根基的腐敗問題從嚴查處，對主動投案者依規依紀依法從寬處理，對巨額行賄、多次行賄的嚴肅處置。

會議強調，新時代強化政治監督的根本任務就是維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導和加強對堅持中國特色社會主義制度等。